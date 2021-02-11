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春節過年遠離人潮　新北八里「挖子尾自然保留區」生態饗宴

▲春節過年遠離人潮 新北八里「挖子尾自然保留區」生態饗宴。（圖／新北市農業局提供）

▲小白鷺。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市八里區挖子尾自然保留區，有相當豐富的生態資源，保留區內有茂密的水筆仔以及大量潮間帶物種，也吸引許多鳥類來此覓食，是熱門的環境教育及生態旅遊場域，一年四季皆有不同物種可觀賞。防疫期間，避免至人潮擁擠之處，那不妨至挖子尾自然保留區周邊走走，親近自然又充實對生態的認識。

農業局長李玟表示，挖子尾自然保留區占地約30公頃，屬地形平坦的潮間帶河口生態系，位於淡水河道最後一個彎曲處，因特殊潟湖地形而被稱為「挖子尾」。行政院農業委員會於民國83年依文化資產保存法，劃定此地為「挖子尾自然保留區」，主要保育水筆仔及伴生動植物。

▲春節過年遠離人潮 新北八里「挖子尾自然保留區」生態饗宴。（圖／新北市農業局提供）

▲小環頸鴴。

李玟說，水筆仔以「胎生苗」繁殖，種子成熟後不掉落，而在母樹上吸取營養，長至20-30公分大的幼苗才落下，相當特別；其他植物尚有蘆葦、黃槿和林投等耐旱、耐鹽種類。動物方面則有鳥類、蟹類、魚類及底棲動物類。

其中鳥類多樣性為保留區最吸引遊客之處，挖子尾曾記錄到多達116種鳥類，有多種留鳥、過境鳥及候鳥，包含常見的東方環頸鴴、小白鷺、夜鷺、綠繡眼等，亦有機會能見到稀有保育鳥類如唐白鷺、魚鷹及黑翅鳶等，眾多愛鳥、賞鳥人士慕名而來。

▲春節過年遠離人潮 新北八里「挖子尾自然保留區」生態饗宴。（圖／新北市農業局提供）

▲中白鷺。

農業局表示，挖子尾自然保留區生態環境穩定、生物多樣性高，保留區沿岸也設有木棧道、自行車道，不論徒步或是騎腳踏車皆可暢行無阻，是相當適合闔家遊憩之場所。民眾不妨把握假期，自行攜帶相機或望遠鏡，到此以不干擾鳥類休憩的方式捕捉牠們的身影。

農業局提醒，挖子尾雖是戶外空間，市民朋友仍應做好防疫準備，保持社交距離、配戴口罩並隨身攜帶酒精或乾洗手消毒；另因挖子尾自然保留區受文化資產保存法保護，民眾切記不可任意進入灘地內；觀賞遊玩的同時，也切勿任意丟棄垃圾造成環境污染，大家共同維護這片生態寶地！

▲春節過年遠離人潮 新北八里「挖子尾自然保留區」生態饗宴。（圖／新北市農業局提供）

▲東方環頸鴴。

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