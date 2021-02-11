「長腿女神」肖像照遭無限期使用　提告求償157萬結果曝

▲有「長腿女神」之稱的女演員馬友芯，主張瓦城逾期使用她的照片打廣告，提告求償157萬元。（圖，資料照／記者黃克翔攝）

記者羅志華／台北報導

有「長腿女神」之稱的女演員馬友芯，自2008年起，在風暴有限公司簽5年模特兒經紀約，期間曾拍攝「瓦城泰式料理」廣告照，近期卻發現瓦城持續用她的照片，在台灣、大陸上海、蘇州等分店宣傳，認瓦城自2014年3月起，即開始侵害肖像權，連精神慰撫金求償157萬1千元，台北地院日前判她敗訴、瓦城免賠。

馬友芯表示，她與風暴的合約，早於2013年5月就滿了，就算風暴負責人曾說，可供瓦城不限期、地區使用廣告，但依合約內容，風暴2014年3月後，即無權代理她授權任何有肖像的廣告，主張瓦城自2014年3月至2020年2月間，侵害肖像權，應賠償107萬1千元，另求償50萬元精神慰撫金。

瓦城表示，公司2012年打算拍形象廣告照，恰好當時風暴負責人希望讓新進女模曝光，雙方便攜手合作，直到2014年授權期限快到時，瓦城向風暴商討展延使用期限，對方負責人為感謝當初的合作，便口頭承諾供瓦城無限期使用廣告，2019年馬友芯反應後，瓦城也停用她的肖像照，認為並無侵害肖像權。

法院認為，風暴享有當初合作宣傳照的著作權，馬友芯當時既然同意拍攝，自然不得再主張肖像權，且風暴的合約中，明定為演藝人員製作的照片、影片等成品，公司擁有著作權及使用權，瓦城經風暴同意使用照片，並無侵權，判馬友芯敗訴。

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