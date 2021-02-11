　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「長腿女神」肖像照遭無限期使用　提告求償157萬結果曝

▲▼專訪：馬友芯。（圖／記者黃克翔攝）

▲有「長腿女神」之稱的女演員馬友芯，主張瓦城逾期使用她的照片打廣告，提告求償157萬元。（圖，資料照／記者黃克翔攝）

記者羅志華／台北報導

有「長腿女神」之稱的女演員馬友芯，自2008年起，在風暴有限公司簽5年模特兒經紀約，期間曾拍攝「瓦城泰式料理」廣告照，近期卻發現瓦城持續用她的照片，在台灣、大陸上海、蘇州等分店宣傳，認瓦城自2014年3月起，即開始侵害肖像權，連精神慰撫金求償157萬1千元，台北地院日前判她敗訴、瓦城免賠。

馬友芯表示，她與風暴的合約，早於2013年5月就滿了，就算風暴負責人曾說，可供瓦城不限期、地區使用廣告，但依合約內容，風暴2014年3月後，即無權代理她授權任何有肖像的廣告，主張瓦城自2014年3月至2020年2月間，侵害肖像權，應賠償107萬1千元，另求償50萬元精神慰撫金。

瓦城表示，公司2012年打算拍形象廣告照，恰好當時風暴負責人希望讓新進女模曝光，雙方便攜手合作，直到2014年授權期限快到時，瓦城向風暴商討展延使用期限，對方負責人為感謝當初的合作，便口頭承諾供瓦城無限期使用廣告，2019年馬友芯反應後，瓦城也停用她的肖像照，認為並無侵害肖像權。

法院認為，風暴享有當初合作宣傳照的著作權，馬友芯當時既然同意拍攝，自然不得再主張肖像權，且風暴的合約中，明定為演藝人員製作的照片、影片等成品，公司擁有著作權及使用權，瓦城經風暴同意使用照片，並無侵權，判馬友芯敗訴。

腦公！你不可以賴帳喔

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
除夕趕回台東　1家3口花蓮自撞1死2傷
新冠肺炎增1例　20多歲台男返國確診
他豪砸1萬買「100張刮刮樂」！獎金曝光網笑：驚喜滿天
「無名10大正妹」近況曝！校花級女神當媽了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

就愛老MINI！何盛長把「廢鐵」變新車：救一台是一台　

正港鐵飯碗！警獨享愛心鐵便當　佛心餐廳供應：抗疫＋熱呼呼

「檢舉達人」疑現蹤小港…從早站到下午差點被打　傻眼真相曝

「長腿女神」肖像照遭無限期使用　提告求償157萬結果曝

震驚社會殺妻案！長期積怨、爭監護權　狠夫持刀砍妻…她噴血慘死

小黃狗慘遭虐待逃家　虛弱躲警車底顫抖…員警為牠築窩：我們養！

零下20度穿比基尼下水　超美瑜伽師：感受與大自然的融合

小年夜台東出遊「300萬賓士卡沙灘」…吉普車費半小時拖出

揭密／台灣詐欺犯罪越掃越多？警界有苦難言：源頭死角太多

趁正妹挑文具「手機伸進裙底」…工程師見美腿受不了偷拍遭逮

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

就愛老MINI！何盛長把「廢鐵」變新車：救一台是一台　

正港鐵飯碗！警獨享愛心鐵便當　佛心餐廳供應：抗疫＋熱呼呼

「檢舉達人」疑現蹤小港…從早站到下午差點被打　傻眼真相曝

「長腿女神」肖像照遭無限期使用　提告求償157萬結果曝

震驚社會殺妻案！長期積怨、爭監護權　狠夫持刀砍妻…她噴血慘死

小黃狗慘遭虐待逃家　虛弱躲警車底顫抖…員警為牠築窩：我們養！

零下20度穿比基尼下水　超美瑜伽師：感受與大自然的融合

小年夜台東出遊「300萬賓士卡沙灘」…吉普車費半小時拖出

揭密／台灣詐欺犯罪越掃越多？警界有苦難言：源頭死角太多

趁正妹挑文具「手機伸進裙底」…工程師見美腿受不了偷拍遭逮

《雙層公寓》4正妹素人爆紅！　「高顏值混血模特」被起底…還演過漫威

打臉WHO！澳科學家：新冠源自中國　2019已有社區傳播…宿主是蝙蝠

圍爐時氣氛容易尷尬？用「4大話題」與長輩聊天　安心又不踩雷

劉樂妍微博脫口「4關鍵字」惹怒大陸網友　挨轟：回台灣去！

信用卡費、保費繳納期限遇到過年「免驚」！　業者：彈性順延到年後

過年不怕發福！超應景「純文字頭貼」　打上吉祥話添年味

香港保安局長：本土恐怖主義轉入地下　隨時死灰復燃

快訊／1家3口返鄉過年花蓮自撞路樹…後座母親重傷不治釀1死2傷

從小被貓帶大！喵化歐告「忘記自己是狗」　硬塞紙箱萌翻網

超怪風潮！這些人流行「養水蛭」　獻上血給牠吸好滿足

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

女高中生想接客　遭「性交易輔導員」騙色

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

台南2屁孩騎車踹移工！下秒自摔

國三撞「四輪朝天車」　一看驚見路中躺男屍

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶噴飛遭撞亡

即／獵殺30kg「蘭嶼龍王鯛」　2男到案稱：誤捕

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

結婚生子又想找前男友復合…理由超扯網友傻眼

少女搭笑傲飛鷹猝死！家屬求償三敗

更多熱門

相關新聞

雞排妹再槓元和雅　一關鍵擊中要害

雞排妹再槓元和雅　一關鍵擊中要害

鄭家純（雞排妹）近日因肖像權糾紛，要求8年前、替她抽脂的高雄元和雅診所，撤下門口柱子的宣傳照，並求償150萬元，雙方隔空交鋒愈加激烈，鄭家純於30日公開說明，指18、9歲時不懂，「整壞了」也不敢張揚，她最近不僅接到許多受害者私訊，更擔心曾在診所拍過的裸照被散布。

雞排妹肖像權風波延燒　元和雅求償300萬

雞排妹肖像權風波延燒　元和雅求償300萬

雞排妹PO文「18歲時做壞了」！元和雅喊告

雞排妹PO文「18歲時做壞了」！元和雅喊告

美妝部落客做醫美　反悔「照片宣傳」告診所

美妝部落客做醫美　反悔「照片宣傳」告診所

購物網盜柯佳嬿劇照打廣告　只賣1996元要賠50萬

購物網盜柯佳嬿劇照打廣告　只賣1996元要賠50萬

關鍵字：

馬友芯長腿女神瓦城泰式料理肖像權

讀者迴響

熱門新聞

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面