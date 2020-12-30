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雞排妹再槓元和雅：憂裸照曝光爆「整壞」內幕　一關鍵擊中要害

記者羅志華／台北報導

鄭家純（雞排妹）近日因肖像權糾紛，要求8年前、替她抽脂的高雄元和雅診所，撤下門口柱子的宣傳照，並求償150萬元，雙方隔空交鋒愈加激烈，鄭家純於30日公開說明，指18、9歲時不懂，「整壞了」也不敢張揚，她最近不僅接到許多受害者私訊，更擔心曾在診所拍過的裸照被散布。

▲雞排妹鄭家純說明元和雅診所糾紛 。（圖／記者羅志華攝）

▲雞排妹鄭家純（左）於30日受訪，指元和雅擅長媒體操作，擔心自己的裸照遭曝光 。（圖／記者羅志華攝）

鄭家純表示，當年她剛出道沒甚麼資源，即使抽脂後被診斷做壞了，只敢默默到別處做修復手術，事後又因她僅願在寫真書上，註明「感謝元和雅」、不願載明手術內容，使診所早在8年前，就揚言對她提告；她本不願再與診所糾纏，卻因近日聽到友人表示「在高雄街頭看到她」，才驚覺元和雅拿她做看板人物，經協調不成後才提告。

鄭委任律師表示，當初診所在合約裡，僅載明照片可用在雜誌上，範圍並不包含看板，本次提告，全因元和雅違約使用，絕不是對方放出的風向，「紅了就過河拆橋」，尤其鄭家純簽約時年不滿20，做醫美應由監護人同意，診所明知這點，卻完全不提，這部分的行為值得深究。

▲雞排妹鄭家純說明元和雅診所糾紛 。（圖／記者羅志華攝）

▲律師表示，診所8年前簽約時，鄭家純還不滿20、需經監護人同意，且揚言握有私密照，已涉犯恐嚇。（圖／記者羅志華攝）

鄭家純表示，先前「猴抓妹」陳姓女子，整形前後的手術照曝光，就是元和雅放出來的媒體操作，而當「小茉莉」陳瑀希與元和雅爆發糾紛時，她私下與男友調情的那句「我要在這邊強姦你」，便被公開在媒體前，她現在也擔心自己的裸照被曝光，更懷疑當年診所於手術中，趁她全身麻醉時偷拍。

▲雞排妹鄭家純說明元和雅診所糾紛 。（圖／記者羅志華攝）

▲律師念出元和雅所長貼文，2人笑成一團，鄭家純也呼籲，若有同樣「整壞」的受害人要提告，她願協助。（圖／記者羅志華攝）

律師當場念出元和雅所長的臉書發文，「當初看妳（鄭）這麼胖、這麼醜，都懶得說妳了，我們診所，都還有妳以前那些術前的醜照，沒差啊，再講我們再請周刊報，再講我們就再告」，強調這可能已構成恐嚇犯行。

鄭家純指出，近日她收到不少受害者私訊，其中除小模外，更還有一般民眾，都是在元和雅動完手術後，在別的地方被診斷「做壞了」，卻都因擔心被元和雅告不敢張揚，除提醒消費者注意外，也呼籲若有受害者要提告，她能提供一定程度的協助。

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