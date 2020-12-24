　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

元和雅告雞排妹！「肖像權」風波延燒　診所氣炸求償300萬

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

宅男女神「雞排妹」鄭家純因肖像權而與高雄知名元和雅醫美診所發生爭議，雞排妹憤而向診所提告並求償150萬元，對此，診所發出聲明反擊，表示雙方2012年時就已就肖像權達成交換協議，且有明確的合約與信件為證，另外針對雞排妹的臉書貼文，診所也認為此舉蓄意傷害主治醫師的形象，元和雅診所的律師葛光輝24日到高雄地院提出民事訴訟，要求被告鄭家純賠償300萬元。

▲▼ 律師代診所出面控告雞排妹 。（圖／記者吳世龍攝）

▲律師秀出寫真集上的照片及文字，證明雞排妹拍攝當時「很喜歡現在的自己」。（圖／記者吳世龍攝）

根據了解，雞排妹2012年時尚未成名，當時特地南下高雄請求和元和雅醫美整形集團合作，雙方並在該年3月簽訂合約，並由診所提供體態雕塑之抽脂手術，至今元和雅官網仍刊登雞排妹分享整形故事；不料隨著雞排妹名氣越來越響，日前卻對診所提出告訴請求解約，不滿診所廣告仍放著她的舊照，認為肖像權遭侵犯，一狀告上法院，並求償150萬元。

▲雞排妹認了整形。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲雞排妹在臉書上發文稱「18歲時在元和雅做壞了」。（圖／翻攝雞排妹臉書）

對此，元和雅除了在23日發出聲明稿，表示當時雞排妹才剛出道2個月，即找上集團希望能幫她做抽脂手術，診所考量後基於支持新人的立場，因此提供療程費用價值25萬元的抽脂手術，並在2012年8月贊助10萬元換購超過200本雞排妹的寫真集；雞排妹當時的經紀人還提供10張原檔照片供診所使用，雙方已達成肖像權交換協議，且有明確的合約與電子信件往來為證，並無不正當使用。

元和雅診所委任律師葛光輝今天到高雄地院提出民事訴訟，理由是，雞排妹違反了合約內第四條的規定「四、違約之後果，乙方（即被告鄭家純）不得有任何傷害甲方（即原告元和雅診所）或主治醫師形象之情事，否則，甲方得終止本合約，乙方並須賠償甲方因此蒙受形象及名譽之所有損失」

▲雞排妹認了整形。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲雞排妹和整形診所爆出肖像權爭議。（圖／翻攝雞排妹臉書）

而在不實言論的部分，元和雅診所提出，雞排妹在臉書PO文寫到「因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第2次補救」等語，元和雅診所拿出雞排妹當時醫美後拍的宣傳照及個人寫真內所示的大腿照片，被告大腿穠纖合度，曲線完美，纖細無贅肉，顯無任何抽脂手術失敗之處，加上雞排妹在個人寫真集內標註「感謝元和雅，好喜歡現在的自己啊」，足以表示雞排妹在臉書的公開貼文屬於「不實言論」。

元和雅診所指出，雞排妹為知名藝人，她所發表的言論對社會大眾有一定程度的影響力，竟於追蹤人數67萬多人的個人臉書上公開發表不實言論，該言論足以抵毀主治醫生個人形象外，也造成元和雅醫美集團因此蒙受形象及名譽的損害，因此請求被告賠償診所名譽受損賠償金300萬元。

►我沒有遲到，是時間遲到了！
 

ET快訊
快訊／台南男子突然自焚　全身起火燃燒亡
「廣達妹」確診前2天參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查
「買好市多新品」結帳前反悔求幫歸位　店員：必須報廢
快訊／疫情又有變數？　陳時中下午2時召開記者會
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南安平「男子突然自焚」！全身起火燃燒亡

苗栗女雨天駕車恍神打滑　撞電桿再衝草叢「車毀人送醫」

「重量級」通緝犯拒捕賴車上　7警合力抬下車...他喘吁吁喊沒力

沖床截斷雙手大姆指不符身障　他苦活12年嘆：要再斷一根才算

頭城跨水板橋兩側彩繪裝飾遭破壞！　承包商報警揪凶

汐止男關窗離奇墜樓...掉入隔壁國小！警揹到校門口上救護車

屏東枋山大橋「機車碰撞紅牌重機」！女騎士噴飛倒地　命危搶救中

羅東鎮主要聯絡道路光榮陸橋下大火　疑結構受影響暫時封橋

「貴婦版蕭薔」前夫又涉詐　退休行員籌女醫藥費痛失2千萬老本

快訊／台中七期豪宅水溝「驚見男屍」！工人聞臭味掀蓋見蛆嚇傻

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

快訊／台南安平「男子突然自焚」！全身起火燃燒亡

苗栗女雨天駕車恍神打滑　撞電桿再衝草叢「車毀人送醫」

「重量級」通緝犯拒捕賴車上　7警合力抬下車...他喘吁吁喊沒力

沖床截斷雙手大姆指不符身障　他苦活12年嘆：要再斷一根才算

頭城跨水板橋兩側彩繪裝飾遭破壞！　承包商報警揪凶

汐止男關窗離奇墜樓...掉入隔壁國小！警揹到校門口上救護車

屏東枋山大橋「機車碰撞紅牌重機」！女騎士噴飛倒地　命危搶救中

羅東鎮主要聯絡道路光榮陸橋下大火　疑結構受影響暫時封橋

「貴婦版蕭薔」前夫又涉詐　退休行員籌女醫藥費痛失2千萬老本

快訊／台中七期豪宅水溝「驚見男屍」！工人聞臭味掀蓋見蛆嚇傻

快訊／染疫廣達集團女員工被爆跑台北馬　莊人祥斥「不實報導」

小蠻孕吐到無法下床！「未滿3個月」就公開原因超敬業

穿戴式裝置大解禁！　搭配「心率、血氧」無須申請醫療器材

「黑水部隊」殺17平民獲川普特赦！　受害家屬：我們的血比水廉價

宮崎駿重返電影院之作是《龍貓》！2021年1月台灣首次大銀幕上映

蔡英文、宏都拉斯總統上午越洋通話　關心11月連2颶風重創狀況

花蓮2大獨特跨年！全球最美遊船飯店看煙火　海洋公園和海獅一起睡

宋兆文／打三峽大壩荒謬觀點是無知民粹

快訊／台南安平「男子突然自焚」！全身起火燃燒亡

布袋戲國寶李天祿110歲冥誕！　Google塗鴉致敬戲台傳奇

遭小黃夾殺！騎士5秒「極限求生」　擠上分隔島...神技網跪：太厲害

社會熱門新聞

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

台中啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸！　媽目擊哭暈

即／台中七期豪宅水溝「驚見男屍」！

外送員逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到！

救難員垂降懸崖2天　警：訊號進太魯閣前已消失

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

蹲了30多年剛出來！基隆男跟老婆又被逮

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

新北騎士視線不良自摔　頭重創亡

鴨肉店同事裝醉硬來…她不敢回家見女友！崩潰輕生

金門自來水廠爆索賄弊案　3官商收押禁見

高雄2屁孩尿襲家樂福被逮：我們一時尿急

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

更多熱門

相關新聞

橫綱凱咪批雞排妹炒熱度：好棒棒喔

橫綱凱咪批雞排妹炒熱度：好棒棒喔

網紅「橫綱凱咪」（Aqq cami）擁有F奶的魔鬼身材，說話大膽嗆辣，常針對時事發表個人看法。23日雞排妹（鄭家純）爆出以免費代言換整形，事後不滿照片被貼在診所門口提解約，又喊「做壞了」求償150萬元，橫綱凱咪對此整理了幾項奇怪之處，狠酸：「雞排妹是不是壞掉了？」

診所喊告！雞排妹開砲「那間風評請打聽」

診所喊告！雞排妹開砲「那間風評請打聽」

雞排妹抽脂代言爆糾紛！醫美診所：明正式提告

雞排妹抽脂代言爆糾紛！醫美診所：明正式提告

雞排妹PO文「18歲時做壞了」！元和雅喊告

雞排妹PO文「18歲時做壞了」！元和雅喊告

雞排妹PO下半身脫光照：18歲時做壞了！

雞排妹PO下半身脫光照：18歲時做壞了！

關鍵字：

整形診所肖像權雞排妹民事訴訟求償300萬

讀者迴響

熱門新聞

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

肇事方是真理褲正妹！他秒暈：好說

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面