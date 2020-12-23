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雞排妹認整形…臉書PO文「18歲時做壞了」！元和雅發聲明駁斥喊告

▲雞排妹認了整形。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲雞排妹在臉書上認了整形，還稱「18歲時在元和雅做壞了」。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

宅男女神「雞排妹」鄭家純因肖像權而與高雄知名元和雅醫美診所發生爭議，雞排妹憤而提告並求償150萬元，今（23日）更在臉書PO文稱「18歲時在元和雅做壞了……」等語。對此，診所今也發出聲明稿反擊，表示雙方2012年時已就肖像權達成交換協議，且有明確合約與信件為證；另針對雞排妹臉書貼文，診所認為其蓄意傷害主治醫師形象之行為，不排除提出相關民刑事訴訟，以保障診所權益。

據了解，雞排妹2012年時尚未成名，當時還特地南下高雄請求與元和雅醫美整形集團合作，雙方並在該年3月簽訂合約，並由診所提供體態雕塑之抽脂手術，至今元和雅官網仍刊登雞排妹分享整形故事；不料隨著雞排妹名氣越來越響，日前卻對診所提出告訴請求解約，不滿診所廣告仍放著她的舊照，認為肖像權遭侵犯，一狀告上法院，並求償150萬元。

▲雞排妹認了整形。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲雞排妹與高雄知名醫美診所爆出肖像權爭議。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

對此，元和雅診所今發出聲明稿，表示當時雞排妹才剛出道2個月，即找上集團希望能幫她做抽脂手術，診所考量後基於支持新人的立場，因此提供療程費用價值25萬元的抽脂手術，並在2012年8月贊助10萬元換購超過200本雞排妹的寫真集；雞排妹當時的經紀人還提供10張原檔照片供診所使用，雙方已達成肖像權交換協議，且有明確的合約與電子信件往來為證，並無不正當使用。

此外，雞排妹今還在臉書PO文，表示大腿做過2次抽脂手術，「因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第2次補救」等語；該段文字也引起元和雅集團不滿，表示當年雞排妹在進行手術後，還在寫真集上刊登「感謝元和雅，好喜歡現在的自己啊」，顯見雞排妹對於元和雅診所的抽脂手術非常滿意，「故其今日所述，除與事實不符外，其蓄意傷害主治醫師形象之行為，更違反雞排妹與元和雅診所間之契約，元和雅診所深感遺憾，並不排除對雞排妹提起相關民刑事訴訟，以保障元和雅診所之權益。」

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