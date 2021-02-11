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建言政府報關托運「實名制」　公會理事長擋詐騙集團財路險喪命

▲刑事局指出網路一頁式網頁商城多有品項不符的問題。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，長期以來網路各類一頁式網頁商城多有品項不符的問題。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

去年11月30日，台北市報關商業同業公會理事長高振銘在北市中山區行天宮遭到4名歹徒持鋁棒毆打，歹徒打人還全程錄影蒐證，且專打被害人頭部，明顯有致人於死企圖，高姓被害人被打到牙齒斷落、頭骨凹陷甚至臉部也骨折碎裂，所幸緊急送醫開刀後挽回一命。

▲刑事局指出網路一頁式網頁商城多有品項不符的問題。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方指出長期以來網路一頁式網頁商城多有品項不符衍生的詐騙犯罪問題。（圖／記者張君豪翻攝）

案發後時代力量立委邱顯智透過臉書質疑，表示高理事長曾在行政院反詐騙協作會議上發言：「要斷絕詐騙，須找到與超商及物流貨運業者簽約的託運人，即可進一步推斷金流來源」，立委懷以報關公會理事長因內行人點出「阻斷臉書一頁式」及各種境外網購詐騙的關鍵點，因此遭詐騙集團幕後黑幫盯上。

▲▼北市報關行理事長遭球棒k，警鎖定4嫌追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市報關公會行理事長高振銘遭球棒k，警方根據監視器畫面鎖定4嫌追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，這類「跨境詐騙包裹」在台灣日益猖獗，這些實際在國外或中國大陸的劣質商品，透過國內貨運業者快遞、或者連鎖超商取貨方式把偽造、劣質貨品交到民眾手上，被害人發現花錢買到假貨卻無法退款。

而高振銘則是在行政院跨部會反詐騙協作會議上反映，財政部雖然推行報關實名制，但實際上很多賣家登記的都是假資料，認為要斷絕詐騙就必須找到與超商、物流業者簽約的托運人，即可溯源到真正詐騙集團上游並斷絕金流。

而刑事局外勤警官則指出，事實上政府各部會能做的「遠比警察多更多」，從源頭防堵省事省力，更勝過該類詐騙案件發生後警方事後追查的資源浪費；警界人士指出，包含關務署報關實名制可以仿效民眾購買手機、門號的雙證件認證審核，甚至經濟部也必須協調超商、物流業者對申請托運人、大宗托運簽約進行實名登記查核。

超商物流業者在送貨代收款項賺取服務費用時，也該建立「代收費用退款」機制，從物流業者送貨員頭，就可斷絕販售偽劣商品的詐騙集團生路。警方私下透露，早已多次反映詐騙包裹寄件人假資料及物流業者未善盡確認委託者身分之責任，但不論是主管貨運物流公司的交通部和經濟部商業司、關務署都表明需訂立專法才能納管，基層警嘲諷，「上述部會能督管相關業者很多業務、但做個實名制審核卻很難？推諉了多少年，反正發生詐騙案叫警察去辦就好！」

警界甚至憂心，走在灰色地帶的大宗報關、物流倉處委託不肖業者，除了以上述方式承包詐騙、偽劣貨物集團商品外，也可能以相同手法走私毒品導致國門大開，若政府有心從源頭管理好物流、報關業者，更比末端執法能有效遏止上述詐騙案件發生，不會再發生說實話就險喪命的荒謬悲劇。

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