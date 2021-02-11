這碗麻辣麵「點火會燒！」　老闆：四川妻口傳秘方撐起全店



▲林老闆指出，店內的調味都由四川籍太太掌控，宜賓燃麵夠道地點火都能燒。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

四川料理在許多人的印象中，總與「火辣」劃上等號，在淡水的四川料理店老闆卻不這麼認為，「川味串香麵食館」林老闆指出，四川料理其實主要的味道是「香、麻、鮮」，自從大陸回台後一直找不到與當地相符的口味，於是開始挽起袖子，與來自四川的老婆一起開始經營這家麵食館，林老闆特別強調，麻辣麵只要夠正宗，麵條連點火都可以燒起來！

位於北新路的四川麵食館，鄰近淡江大學校區，店內主打道地四川麵食，包含紅油紹子麵、擔擔麵及宜賓燃麵等，利用豆蔻、八角、砂仁、花椒、胡椒等天然中藥材製作辣油，口味麻而不辣。林老闆指出，這裡與街邊常見的麻辣料理不一樣，不使用現成的辣油或是人工味素，全部都是由自己的四川老婆親手調製辣油。

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▲店內販售麻辣冷串，為全台少見的四川街頭小吃。（圖／記者游宗樺攝）

林老闆笑說，跟老婆結婚多年期間，學會許多四川料理的知識，但唯獨「榨油」這道製作辣油至關重要的工序還是學不會，只能看四川老婆親手把各種中藥材調配比例後，用高溫的植物油澆淋，反覆操作藉此把中藥材的香氣逼出，榨出的辣油還要放到鐵桶中降溫、沉香，林老闆直呼這道工序只有老婆會做，「沒有她不行！」

由於長期在大陸經商，習慣當地正宗的四川味，林老闆回台開業時強調味道要「道地」，每道料理都要經過老婆嘗試後，才能確認口味，店內使用的辣油更是多達近10種，其中，「宜賓燃麵」所用的「燃油」更是特別，林老闆指出，由於麵條撈出後水要甩到全乾，搭配純植物油製作的辣油，只要拿起打火機點火，整根麵會開始像火繩一樣燃燒起來，不過之後為迎合學生口味，辣度做了調整，麵條可謂十分「安全」。

另外，店內冷串也是熱賣的四川小吃，馬鈴薯、蓮藕、雞心、雞胗等食材，放到滾水煮完後，要立即泡到冰水中冰鎮保留鮮脆口感，準備賣出前，還要浸泡在特製的麻辣醬汁中，雖然是冷冷的吃，但是搭配特製醬汁後，成為冷熱天都能大口享用的美食，1串12元的銅板價，吸引許多學生趨之若鶩。

▲店家位於淡江大學校區，銅板價吸引學生用餐。（圖／記者游宗樺攝）

曾於LED工廠任職的林老闆，將科技業對於衛生、整潔的要求搬到店內，碗盤選擇耐用易洗的美耐瓷，要求員工洗碗要洗到毫無油膩感，且地板每天還要用酵素拖過。林老闆強調，冷串這種四川街邊小吃在當地常給人衛生不良的印象，因此返台開業後，特別注重每一處細節，無非是希望滿足四川老婆對家鄉味的渴望，還有提供學生放心用餐的環境。