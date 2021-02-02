感動無數人心的「春運母親」　11年後現身「眾人驚呆」　

▲大陸「春運母親」巴木玉布木11年後曝光最新近況。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸春運號稱人類史上最大遷移，上億人趕著回鄉過年，那年有一張返鄉照感動無數人的心。號稱「春運母親」的巴木玉布木背著大包、抱著孩子在南昌火車站匆忙趕車，年輕母親緊抱孩子的堅強表情，感動無數人的心。如今，11年過去了，這位「春運母親」本尊終於現身，談起當年苦日子以及多年後努力改變生活，再次讓網友們感動。

《新華社》報導稱，那年攝影師周科為這張照片命名《孩子，媽媽帶你回家》，立刻在海量的春運照片中打中人心，被數百家網站和報紙選用。2011年該照片獲得年度中國新聞攝影金獎和第21屆中國新聞獎。外界給予高度評價，「一張震撼人心卻又讓人深思的照片！」、「肩上扛的是生活，懷裡摟的是希望。」、「當媽之後就看不得這類圖了，看了就忍不住眼淚。」

▲11年前「春運母親」照片感動大陸無數人心。（圖／翻攝 新華社）

11年來，「春運母親」的照片不斷在大陸網絡和社交平台流傳，被各大媒體引用、轉發。可惜，記者當年沒有留下那位母親的聯繫方式。在眾多網民和關注者不斷發來的相關消息，也讓新華社記者周科展開一場漫長的尋找。不久前，當年那位母親，輪廓越來越清晰，「巴木玉布木，32歲，彝族人。」

2021年春節前夕，在四川省涼山彝族自治州越西縣瓦岩鄉桃園村，記者終於見到11年前被他鏡頭拍下的「春運母親」。報導形容，「當事人巴木玉布木笑得燦爛，與11年前照片中一樣，盤起頭髮、背著孩子迎面走來，除了略顯瘦削，依舊是那雙明亮的眼睛，炯炯有神。」

當來訪記者拿出那張有名的「春運照」，在南昌火車站背負大包、懷抱嬰孩匆忙趕車的年輕母親，不曉得自己成為主角的巴木玉布木看了十分驚訝。她說，「那是結束在南昌5個月打工生涯，趕著返回大涼山老家的一幕。」

巴木玉布木回憶，「當年背包中裝滿被子、衣物，手裡的雙肩包裝的是一路需要的泡麵、麵包、尿布。當時背的東西實在太多了，有不少好心人上前幫忙。」那天一早，先乘坐兩天一夜的火車到成都，花15元（單位：人民幣，同下）在一家小旅館休息一晚，又搭乘14個小時的火車抵達越西縣，從縣城回到大涼山的家裡，已是深夜。

報導稱，這趟行程，巴木玉布木花了三天兩夜。如今，從南昌坐高鐵到成都，最快8個多小時，從成都乘火車到越西，6個多小時就能抵達。10多年過去了，從返鄉旅客行李背囊的變化都能看出來。如今在車站碼頭，已經很難拍到像巴木玉布木滿荷大包小包這樣的「經典鏡頭」。

▲上圖是巴木玉布木大女兒在土坯老家門外；下圖是今年新蓋鋼筋水泥房。（圖／翻攝 新華社）

談到當年為何外出打工？巴木玉布木說，以前自己住的是土坯房，只要下雨就無法入睡，家裡沒有通電，夫妻倆經常摸黑解決漏水問題。儘管家有6畝旱地，祖上以種植玉米、蕎麥和土豆為主，每年的收成勉強維持一家人生計，想吃大米要到集鎮上買，家裡根本沒有錢。

為了改變孩子命運，並且接受良好的教育環境，巴木玉布木夫妻倆做出了一個大膽的決定，出去打工。她說，「打工一個月能掙5、6百塊錢比家裡種地要強。」在外漂泊多年，

近年，大陸積極推動扶貧，巴木玉布木老家桃園村列為重點扶植地方，夫妻倆決定留在老家種煙葉、果樹。第一年收成不好，到了第二年、第三年…他們漸漸享受豐收的喜悅，不認識漢字的她，開始說上一口流利的普通話。

▲「春運母親」11年後擺脫貧窮，讓4名孩子都能接受教育改變人生。（圖／翻攝 新華社）

2020年，巴木玉布木家年收入達到10萬元，換算約43萬元台幣，其中工資性收入3萬元、家庭生產經營性收入7萬元，成功實現脫貧。今年，他們終於圓夢，剛建好的新房是鋼筋水泥結構，再也不怕下雨漏水。

報導指出，四川當地政府積極建設，2018年桃園村修建鄉村公路，電力、通信、自來水全通，村口常遭水沖毀的那座小橋也修葺一新。曾經的上學、看病、通信難等問題基本得到解決，桃園村孩子們的上學路已經縮短到十幾分鐘。過去8年，大陸近1億貧困人口實現脫貧，巴木玉布木靠自身努力改變生活，也是上億脫貧個案中真實縮影。