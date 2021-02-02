　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

感動無數人心的「春運母親」　11年後現身「眾人驚呆」　

▲▼春運中國母親，11年後曝光最新近況。（圖／翻攝 新華社）

▲大陸「春運母親」巴木玉布木11年後曝光最新近況。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸春運號稱人類史上最大遷移，上億人趕著回鄉過年，那年有一張返鄉照感動無數人的心。號稱「春運母親」的巴木玉布木背著大包、抱著孩子在南昌火車站匆忙趕車，年輕母親緊抱孩子的堅強表情，感動無數人的心。如今，11年過去了，這位「春運母親」本尊終於現身，談起當年苦日子以及多年後努力改變生活，再次讓網友們感動。

《新華社》報導稱，那年攝影師周科為這張照片命名《孩子，媽媽帶你回家》，立刻在海量的春運照片中打中人心，被數百家網站和報紙選用。2011年該照片獲得年度中國新聞攝影金獎和第21屆中國新聞獎。外界給予高度評價，「一張震撼人心卻又讓人深思的照片！」、「肩上扛的是生活，懷裡摟的是希望。」、「當媽之後就看不得這類圖了，看了就忍不住眼淚。」

▲▼春運中國母親，11年後曝光最新近況。（圖／翻攝 新華社）

▲11年前「春運母親」照片感動大陸無數人心。（圖／翻攝 新華社）

11年來，「春運母親」的照片不斷在大陸網絡和社交平台流傳，被各大媒體引用、轉發。可惜，記者當年沒有留下那位母親的聯繫方式。在眾多網民和關注者不斷發來的相關消息，也讓新華社記者周科展開一場漫長的尋找。不久前，當年那位母親，輪廓越來越清晰，「巴木玉布木，32歲，彝族人。」

2021年春節前夕，在四川省涼山彝族自治州越西縣瓦岩鄉桃園村，記者終於見到11年前被他鏡頭拍下的「春運母親」。報導形容，「當事人巴木玉布木笑得燦爛，與11年前照片中一樣，盤起頭髮、背著孩子迎面走來，除了略顯瘦削，依舊是那雙明亮的眼睛，炯炯有神。」

當來訪記者拿出那張有名的「春運照」，在南昌火車站背負大包、懷抱嬰孩匆忙趕車的年輕母親，不曉得自己成為主角的巴木玉布木看了十分驚訝。她說，「那是結束在南昌5個月打工生涯，趕著返回大涼山老家的一幕。」

巴木玉布木回憶，「當年背包中裝滿被子、衣物，手裡的雙肩包裝的是一路需要的泡麵、麵包、尿布。當時背的東西實在太多了，有不少好心人上前幫忙。」那天一早，先乘坐兩天一夜的火車到成都，花15元（單位：人民幣，同下）在一家小旅館休息一晚，又搭乘14個小時的火車抵達越西縣，從縣城回到大涼山的家裡，已是深夜。

報導稱，這趟行程，巴木玉布木花了三天兩夜。如今，從南昌坐高鐵到成都，最快8個多小時，從成都乘火車到越西，6個多小時就能抵達。10多年過去了，從返鄉旅客行李背囊的變化都能看出來。如今在車站碼頭，已經很難拍到像巴木玉布木滿荷大包小包這樣的「經典鏡頭」。

▲▼春運中國母親，11年後曝光最新近況。（圖／翻攝 新華社）

▲上圖是巴木玉布木大女兒在土坯老家門外；下圖是今年新蓋鋼筋水泥房。（圖／翻攝 新華社）

談到當年為何外出打工？巴木玉布木說，以前自己住的是土坯房，只要下雨就無法入睡，家裡沒有通電，夫妻倆經常摸黑解決漏水問題。儘管家有6畝旱地，祖上以種植玉米、蕎麥和土豆為主，每年的收成勉強維持一家人生計，想吃大米要到集鎮上買，家裡根本沒有錢。

為了改變孩子命運，並且接受良好的教育環境，巴木玉布木夫妻倆做出了一個大膽的決定，出去打工。她說，「打工一個月能掙5、6百塊錢比家裡種地要強。」在外漂泊多年，

近年，大陸積極推動扶貧，巴木玉布木老家桃園村列為重點扶植地方，夫妻倆決定留在老家種煙葉、果樹。第一年收成不好，到了第二年、第三年…他們漸漸享受豐收的喜悅，不認識漢字的她，開始說上一口流利的普通話。

▲▼春運中國母親，11年後曝光最新近況。（圖／翻攝 新華社）

▲「春運母親」11年後擺脫貧窮，讓4名孩子都能接受教育改變人生。（圖／翻攝 新華社）

2020年，巴木玉布木家年收入達到10萬元，換算約43萬元台幣，其中工資性收入3萬元、家庭生產經營性收入7萬元，成功實現脫貧。今年，他們終於圓夢，剛建好的新房是鋼筋水泥結構，再也不怕下雨漏水。

報導指出，四川當地政府積極建設，2018年桃園村修建鄉村公路，電力、通信、自來水全通，村口常遭水沖毀的那座小橋也修葺一新。曾經的上學、看病、通信難等問題基本得到解決，桃園村孩子們的上學路已經縮短到十幾分鐘。過去8年，大陸近1億貧困人口實現脫貧，巴木玉布木靠自身努力改變生活，也是上億脫貧個案中真實縮影。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／連三天本土+0　增3例境外移入
LIVE／「案908感染源」病毒比對　陳時中最新說明
實測「絕命凸起處」！3對情侶斷魂　他驚曝：車速疑破百
律師視訊開庭忘關鏡頭　「桌上激戰裸女」影片瘋傳
雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」！　豁出去一次說清楚
點名翁立友後　雞排妹首PO文：被欺負還得對抗惡意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

傳與終審法官會面「談黎智英案」　林鄭月娥：不會討論任何案件

感動無數人心的「春運母親」　11年後現身「眾人驚呆」　

女大生舉報老爸車內偷吃還揮拳揍母　單位主管僅提出批評惹議

陸出版社推「五福」春聯禮盒　打開竟包藏一個「禍」字！

疫情重創！大陸六大航空公司去年慘虧千億人民幣

駕訓班下課19歲女大生突然失蹤　6天後找到遺體...肚子被剖開慘死

「中國第一貪官」死前慘況曝！　嚎啕大哭自爆2000kg金條下落

「在地過年」衝高春節電影票房　《唐人街探案3》預售2日破6.53億

楊潔篪：美應停止干涉中國內政「中國人民族感情是碰不得的」

27歲女被撞死！養父母「拿346萬賠償金」給親兒子　網一面倒贊成

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

傳與終審法官會面「談黎智英案」　林鄭月娥：不會討論任何案件

感動無數人心的「春運母親」　11年後現身「眾人驚呆」　

女大生舉報老爸車內偷吃還揮拳揍母　單位主管僅提出批評惹議

陸出版社推「五福」春聯禮盒　打開竟包藏一個「禍」字！

疫情重創！大陸六大航空公司去年慘虧千億人民幣

駕訓班下課19歲女大生突然失蹤　6天後找到遺體...肚子被剖開慘死

「中國第一貪官」死前慘況曝！　嚎啕大哭自爆2000kg金條下落

「在地過年」衝高春節電影票房　《唐人街探案3》預售2日破6.53億

楊潔篪：美應停止干涉中國內政「中國人民族感情是碰不得的」

27歲女被撞死！養父母「拿346萬賠償金」給親兒子　網一面倒贊成

少康中興》鈕則勳／趙少康回鍋國民黨　萊豬公投勝率更高

快訊／連三天本土+0！增3例境外移入從美國、日本、菲律賓入境

雞排妹發文「點名尾牙廠商」照常工作　經紀人回應了

傳與終審法官會面「談黎智英案」　林鄭月娥：不會討論任何案件

公鹿打瘋了狂轟21記三分彈　拓荒者慘遭28分打爆

我國駐外人員累計35人確診　外交部負擔疫苗自付額

23歲艾薇長大了！　成熟風look曝光...唱歌怒罵渣男

感動無數人心的「春運母親」　11年後現身「眾人驚呆」　

美到過年！台東鹿野出現13公頃波斯菊花海　還能體驗搭熱氣球飛上天

新北瑞芳刮刮樂中千萬！　台彩：2000萬紅包還沒人中

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

大陸熱門新聞

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

爸媽吵架　把女兒丟在高速公路上

人妻嗆喝酒就不用回來！隔天得知老公真的被撞死

偷走飯店「半卷衛生紙」！ 女員工委屈自殺

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

「中國第一貪官」死前慘況曝！傳一直嚎啕大哭

15歲少女拒絕開房　被2男狂砍6刀

女大生學開車失蹤　遺體遭人剖腹

別人的老婆長太正！他當著丈夫面搭訕　

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

英國男後悔登上「撤離武漢專機」

27歲女被撞死！養父母要拿6成賠償金給親兒子

更多熱門

相關新聞

女大生學開車失蹤　遺體遭人剖腹

女大生學開車失蹤　遺體遭人剖腹

四川德陽一名19歲女大生去駕訓班學開車後突然失蹤，6天後遺體才被人發現，然而肚子卻遭到殘忍剖開，很有可能生前曾遭到性侵。家屬質疑，發現遺體的地點並非第一案發現場，人是被殺害後才棄屍在當地。

母子當街互罵　她衝警所理論被揪出酒駕

母子當街互罵　她衝警所理論被揪出酒駕

惡男打死老母　放火焚屍還烤雞

惡男打死老母　放火焚屍還烤雞

陸春運超冷清　前3天載運人次大減75%

陸春運超冷清　前3天載運人次大減75%

不爽被通報虐童！女竟重擊媽胸口

不爽被通報虐童！女竟重擊媽胸口

關鍵字：

春運母親巴木玉布木脫貧四川大涼山桃園村

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

即／烘爐地驚傳2男命案　現場留炭盆

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

快訊／台南車禍畫面曝！甩尾猛撞6人無生命跡象

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面