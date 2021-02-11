求新求變　冬山鄉長林峻輔：打造活力創意幸福冬山城

▲▼就任2年來求新求變，冬山鄉長林峻輔全心打造充滿活力創意幸福冬山城。（圖／冬山鄉公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨籍冬山鄉長林峻輔，就任2年來，在有限經費下，率領鄉公所同，全心打造充滿活力創意幸福冬山城，讓冬山人為榮。

冬山鄉在2020年，整體大環境雖然籠罩在武漢肺炎疫情的衝擊，但鄉公所不僅全力配合中央政府對抗疫情，亦注重執政團隊效率與執行力，率先縣內12鄉鎮頒訂「口罩實名制」，加速疫情紓困作業，快速發放「疫情紓困金」，以落實防疫工作。

冬山鄉長林峻輔表示，除了配合中央政策以外，他更努力在本鄉的建設、農業、觀光行銷各方面，不但積極作為且推陳出新。而在重大建設部分，「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫」歷經兩年多的打拼，終於在2020年底完工。

「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫」計畫是在2018年，由前鄉長謝燦輝（現任縣議員）向內政部營建署爭取經費3億元，公所自籌5千7百萬元，總經費高達3.57億元。在2019年由他接手規劃，公所團隊全力執行。

並在冬山鄉民代表會全體代表的齊心努力下，歷經重重考驗，克服工程的諸多難關，讓冬山能夠以全新風貌展現在世人面前，也帶給在地鄉親生活上的全新感受。整體工程以冬山火車站為樞紐，含列鄉內各重要地區，每一個環節，無論晴雨寒暑，他與同仁均全力投入、仔細勘驗。而今工程的竣工，不只是一個完美的結束，更是冬山鄉全新的開展。

林峻輔說，目前大家到了冬山，一定會發現跟以前大大的不一樣。在觀光及各項活動的表現，屢屢創造話題性，巧妙地結合節慶與地方特色，搬出一波波叫好又叫座的活動，像是：「風箏嘉年華」的復辦，讓三奇美徑重現漫天風箏飛舞的美景；中秋節的「月亮什麼冬冬」，讓冬山車站在中秋連假成為全民全新打卡景點；結合傳統文化藝術與茶藝的「喝茶看歌仔戲」及「冬山紅茶季」系列，讓冬山茶以各種形式呈現，推廣在地農業產品；更將低窪水田打造為荷園，讓武淵地區的東八路煥然一新，展現觀光新契機。

鄉公所眾多活動，掀起專屬於冬山鄉的觀光熱潮。因為，唯有全力打造不同以往的觀光方式，求新求變，在創新的元素下，才能不失本地特色，又能讓每一位朋友來到冬山，都能夠有深度且有新鮮感的賞玩。

林峻輔強調，這兩年來，公所團隊全力以赴積極向前，不只求新求變，更全力求好，2021年在全國及縣內因此獲得多項大獎，包含：宜蘭縣路平專案第一名、宜蘭縣公共工程優質獎、教育部閱讀績優城市、交通部2021年經典小鎮和城鎮品牌最佳行銷獎等，這些佳績顯示出冬山鄉不但受到肯定，且正在脫胎換骨，逐漸成為一座充滿活力與創意的城市。

2020年12月26日，「冬山改制百周年暨亮點計畫完工典禮」，隨著蒸汽火車國王號首次駛入冬山，代表全新冬山正式啟航。火車站前新啟用的鄉政親子公園，搭配夜晚的舊河港燈節點燈儀式，燦美的煙花秀，點亮上萬人在河港邊的期待以及冬山未來的願景等，讓冬山人為榮。

林峻輔指出，他正努力在冬山鄉打造宜居宜家的生活環境，除了觀光、農業、休閒以外，更注重年長者媽的的身心照顧與幼兒教育社福。鄉內24個社區，就有13座長青食堂以及18處樂齡學習中心，密度堪為宜蘭縣之冠，未來，會更努力往全面性邁進。還有爭取中的托嬰與社福大樓，積極配合政府長照與社福相關政策，他會繼續打拼，讓冬山鄉成為名副其實的「幸福城鄉」。

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