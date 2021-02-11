苗栗「聯大路改善工程」動土　縣府拼再奪公共工程金質獎

▲苗栗聯大路整體改善工程，交通部長林佳龍和縣長徐耀昌率各級單位主管前來舉行動土典禮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市苗30線即聯大路，是國立聯合大學二坪山與八甲兩校區的聯絡要道，由於地形及線形等風險因子，自2010年通車至2018年期間，發生161起交通事故，經積極爭取中央補助經費辦理整體改善工程，縣長徐耀昌期許整體工程如期如質完工，並再為苗栗縣奪得第2座公共工程金質獎殊榮。

縣府工務處長古明弘指出，苗30線亦即外界通稱的聯大路，因地形關係高低落差180公尺，須拉長距離施作，然由於地形、線形和用路人行車習慣不佳等因素，導致通車後事故頻傳，據統計，2010年通車至2018年已先後發生161件交通事故，釀成多起傷亡悲劇。

苗縣府表示，2019年行政院長蘇貞昌視察苗栗交通建設時，考量縣政府財政仍由中央控管且事涉交通安全等特殊因素，裁示全額補助聯大路整體改善工程，免除地方配合款，交通部於2020年8月核定納入「生活圈道路交通系統計畫」，補助整體改善工程經費2億1250萬元執行。而聯大另加碼向教育部爭取聯大路光纖網路、超速示警改善及監視系統等計畫，獲補助2255萬元經費。

▲交通部長林佳龍表示，交通部加速審核通過並動土施工，表示對此事高度關注。（圖／記者黃孟珍翻攝）

古明弘表示，聯大路原雙向2公尺寬的機車道，將增加到3.5公尺的混合車道，並加大外路肩至1公尺，讓偏離道路的機慢車有更大緩衝空間，此次工程將改善線形、坡度、照明、警示標誌等，在靠近台13線路口S形反向曲線，會將2個連續彎道修正為1個緩彎。而台13線兩段式左轉上行八甲校區的待轉儲車空間，也加大到長16公尺、寬6公尺，以提升整體道路服務品質。

縣長徐耀昌表示，感謝院長體恤縣府財政窘困及交通部嚴謹審核通過聯大路整體改善工程，還有教育部加碼補助的光纖網路及超速示警改善計畫，也要感謝各級民代和鄉親一起關懷學子的交通安全議題，在付出相當慘痛代價後，這條危險道路終能在各界殷切期盼下動工辦理整體改善，其終極目標就是要消除所有危險因子，提供用路人更安全的環境。

▲聯大路原雙向2公尺寬的機車道，將增加到3.5公尺的混合車道，並加大外路肩至1公尺，讓偏離道路的機慢車有更大緩衝空間。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐耀昌強調，苗栗縣北橫公路最後一哩路斗煥坪至三灣路段，已於去年底完工宣告全線貫通，且其特殊工法也為苗栗縣拿下第一座公共工程金質獎，而承攬的聯大路改善工程的嘉鑫營造，也是承作北橫最後一哩路的廠商，他勉勵相關單位做好工期、工安及品質管控，期待再為苗栗奪得第二座金質獎的殊榮。

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