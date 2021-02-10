讓13歲女友懷孕！21歲男答應娶她獲原諒　法官「412字勸告」判緩刑

▲21歲王姓男子讓13歲少女懷孕，事後答應娶回家並賠償少女父親，最終獲得原諒，並獲法官輕判。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／高雄報導

21歲王姓男子透過網路認識一名13歲少女，2人進一步交往，還偷嚐禁果，但沒想到卻不小心讓少女懷孕。少女父親知情後，氣得立刻將人送出國待產，並對王男提告，但少女不斷替王男求情，而王男也允諾，待疫情過去，就會將少女娶回家等，最終獲得少女父親原諒。法院審理後，輕判王男2年徒刑、緩刑5年，並須完成30小時親職教育輔導。

判決書指出，王男2020年4月間透過網路認識才13歲的少女，幾天後2人成為男女朋友，並且3度赴青年旅館發生性關係。少女父親事後意外發現女兒交了男友，甚至還已經懷孕，氣得直接將女兒送出國，並且對王男提告。

然而，少女出國後仍持續與王男網戀，並且隔海替王男求情，求父親原諒王男等。對此，王男也允諾，等到疫情結束，少女返台後，就會將她娶回家照顧，並且也賠償少女父親8萬元，而少女父親見他態度誠懇，最終心軟原諒。

法官審理後認為，王男為能克制自身情慾，率然與少女發生性行為，還讓對方懷孕，更因此讓少女中斷國中義務教育，對少女的身心健全、未來人格及人生發展等，均造成不良影響，但考量他並無前科，且犯後態度良好，也有誠意負責病或的少女父親原諒。

法官審酌，王男高職畢業後就考進民營事業大廠工作，但該公司規定，「若受法院宣告有期徒刑者，公司將予以免職」，倘若他因本案服刑，不僅會失去穩定工作、收入，也會對少女母子的扶養照顧產生不利影響，因此決定將王男輕判男2年徒刑、緩刑5年。

此外，判決書文末，法官還寫下對2人的憂心，以及對王男的期許及警告。法官表示，少女過於年幼，可能無法理解此事件對她人生造成的影響，也因輟學而無學識，也沒有生活技能足以面對將人社會生活上的困境，再加上2人現在有因為疫情關係分隔兩地，未來充滿變數，法官對於王男與少女能否攜手面對未來的種種考驗，以及過程中孩子能否受到完善照顧深表憂心，但法律中有其極限，法官只能予以祝福。

法官最後寫道，期許親職教育輔導課程能夠對王男有所助益，也希望王男能夠基於家庭的利益，敦促少女完成她的義務教育，並且警告王男，緩刑是國家賦予讓他能改過自新的機會，若他再犯，將會被撤銷緩刑。

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