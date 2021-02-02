任正非二女兒出道！　華為替「小公主」申請姚安娜、姚思為等商標

▲華為小公主出道。（圖／翻攝自姚安娜IG）

記者鄭思楠／綜合報導

被稱為「華為小公主」、華為創始人任正非的小女兒姚安娜1月官宣出道，不過近照與舊照被指差很大，疑似進廠維修，也讓她受到不少酸民攻擊。最新報導指出，華為已於上個月25日為「小公主」、華為創辦人任正非的小女兒申請註冊「姚思為」、「姚安娜」等商標。

據《新京報》、《新浪科技》等報導，申請的商標分類包含30類方便食品、14類珠寶鐘表、38類通訊服務等，目前商標狀態為註冊申請中。華為此次大舉為「小公主」申請多個商標，外界分析，應該只是保護性註冊，以防日後遭有心人搶註。

現年23歲的姚安娜（Annabel Yao）是任正非與第二任妻子姚凌的孩子，原名姚思為，被外界稱為「華為小公主」。據稱，姚安娜從小就學習鋼琴、芭蕾舞，並且擁有哈佛大學學歷 。姚安娜上個月中在微博宣布加盟大陸娛樂公司「天浩盛世」，正式進軍演藝圈。

▲姚安娜生活照。（圖／翻攝自姚安娜IG）

在出道出道不到1個禮拜，姚安娜就公開出道處女作《BackFire》，MV中超狂的特效與多變的服裝造型，再度引起大批網友關注。

不過，許多人在看完姚安娜處女作《BackFire》後，也紛紛表達了自己的看法，不少人認為她的唱歌實力與舞蹈水平根本比不上現在的線上藝人，加上表情也不夠有巨星的魅力與風範，整支MV的質感只靠特效撐場，因此忍不住狂酸，「有錢萬能」、「有錢幹啥不好，拿來做這個？」、「何必呢」。

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