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華為小公主被踢爆愛用繁體字　霸凌「中國貧困學生」害退學

 記者蔡儀潔／綜合報導

「華為小公主」姚安娜再度被罵翻，而她的父親任正非也被波及，近日為註冊女兒商標一事向全體員工道歉。實際上，姚安娜近期爭議不斷，更有自稱是其哈佛校友的女生，實名舉報她大三社群軟體PO文都用繁體字，還曾校園霸淩同校的中國貧困學生，並且導致該學生被迫休學。

▲「華為小公主」出道了！　MV狂露火辣身材…網聽完尷尬：有錢萬能。（圖／翻攝自姚安娜IG）

▲姚安娜MV狂露火辣身材，網聽完表示很尷尬。（圖／翻攝自姚安娜IG）

綜合陸媒報導，華為上月25日為任正非的小女兒申請註冊「姚思為」、「姚安娜」等商標，包含30類方便食品、14類珠寶鐘表、38類通訊服務等，目前商標狀態為註冊申請中。

▲▼華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

▲任正非如今因為小女兒也被罵翻。（圖／路透）

此事一出引發爭議，任正非在華為內部心聲社區道歉，稱是「社會上有些公司或個人惡意搶注姚安娜商標，我們不得為之」，姚安娜剛畢業還沒有註冊自己的公司，因此才委託知識產權部代理註冊，以後再轉讓給姚安娜的工作室，費用由她支付。

致歉書最後強調，任正非「是第一次公權私用，為此向全體員工道歉」。此事立刻登上微博熱搜，網友一片罵聲，更有人說不想用華為了，「經紀公司不能做？搞笑呢」、「讓她自己說，她不是公主嗎？啞巴公主？」、「大公主赴湯蹈火，二公主，哎！不說了」、「希望任總記住，姚安娜是你女兒，不是華為的女兒！別用華為的資源捧她！！」。

▲▼ 姚安娜 。（圖／翻攝自微博）

▲自稱是姚安娜哈佛校友的蒲孟如。（圖／翻攝自微博）

實際上，姚安娜自1月宣佈出道後就是非不斷，包括整形、買熱搜等，近日更有自稱是其在哈佛校友的蒲孟如，實名舉報她在校期間曾霸淩同校的中國貧困學生，並且導致該學生被迫休學。

蒲孟如還爆料，姚安娜在大一大二的時候壓根就不會中文，大三的時候發微信朋友圈也全是繁體字。由於該校友是以實名影片的方式爆料的，看起來頗有信服度，所以消息一出再度掀起熱議。

不過另一名姚安娜的同學出面闢謠，否認霸淩一事，「安娜待人很謙遜低調」、「她屬於那種對自己要求很嚴格的女生，但不會給他人壓迫感，跟我們很多中國學生關係還挺好的，中國同學以外大家對她的家庭背景也不了解，都是很正常的同學之間相處」、「她和我別的學妹沒有區別，都是很刻苦，性格很好的女生」。

對於「逼迫貧困生退學休學」一事，同學表示與姚安娜無關，「我在學期間沒聽說中國地區的學生退學，所謂休學，我們叫Gap year，更多是學生自己的決定，用更多時間探索不同的職業發展，或者是個人健康原因暫時休息，和安娜以及他人都無關的。」

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