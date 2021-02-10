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屁孩殺鄰婦！電梯辱罵3字慘丟命　父大義滅親供出國二兒

C姓少年持水果刀猛刺丁女頸部，欲置對方於死地。

▲C姓少年持水果刀猛刺丁女頸部，欲置對方於死地。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

15年前，台中市府一名罹患小兒麻痺的女僱員慘死家中，她脖子插著沒有刀柄的利刃，錢包遭竊，但門窗未被破壞，警方懷疑熟人所為，最後在樓上住戶家中搜出一把與凶刀吻合的刀鞘，鎖定國二C姓少年；少年到案後供稱，因曾到死者家中行竊被發現，父親下跪求饒，加上死者長期罵他「死賊仔」，案發當天在電梯巧遇又遭羞辱，才一時失控鑄下大錯。 

2006年4月6日下午，在台中市政府行政課擔任約僱人員的丁姓女子（49歲）被發現慘死在家中，負責偵辦此案的邱量虔（時任小隊長）說，死者錢包不見了，卻沒有外力侵入痕跡，此外，她脖子上插了一把沒有刀柄的水果刀，可見兇嫌殺得用力，致刀刃脫離刀柄。

49歲的台中市政府丁姓身障女僱員，不幸慘死家中。（翻攝東森新聞）

警方判斷是熟人所為，但因為該社區沒有裝置監視器，只能逐戶查訪，邱量虔發現死者樓上牆壁有寫著「死亡之日」等塗鴉的仇恨宣言，一問該戶家長C姓男子，他說：「可能是我兒子殺的」，因為就讀國二的C姓少年昨天回家時手上、身上有傷，他謊稱發生車禍，接著一夜沒回家，今天上午也蹺課，但警方封鎖現場展開調查時，他還混在人群裡觀察。

死者被發現時，脖子插著水果刀，還因凶手用力過猛，刀刃脫離刀柄。（翻攝東森新聞）

邱量虔在C家找到一把與兇刀吻合的水果刀刀鞘，證實C少年涉案，晚間將他逮捕到案，他穿的球鞋鞋印也與現場的血腳印吻合，全案遂告偵破。偵訊時，少年的冷靜讓邱量虔印象深刻！少年供稱，1年前他到死者家中行竊被發現，丁女本不肯放過他，最後是C父下跪求饒，丁女才沒有報警，父親為他受辱，少年恨死丁女。

警方偵訊時，C姓少年（圖）冷靜供出殺害鄰居阿姨的細節，絲毫沒有悔意。（翻攝東森新聞）

偏偏丁女見他一次、罵一次，案發當天，兩人在電梯內，丁女又罵他「死賊仔」，他一時衝動，毆打丁女，又勒昏她，就在少年準備逃離現場時，丁女甦醒，再度罵他，這下徹底激怒少年，他把丁女拖到她家中，再跑回自己家拿水果刀，猛刺丁女，直到她再也無法動彈，才回過神來。


更多鏡週刊報導
【惡童殺鄰事件1】割開動脈肋骨斷　老刑警：現場濃濃仇殺味
【惡童殺鄰事件2】樓上「死亡之日」塗鴉引關注　老實爸：我兒子幹的
【惡童殺鄰事件3】父下跪求情反埋殺機　她電梯裡罵不停慘送命

 

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