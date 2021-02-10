領包裹拿到「空蛋盒」！店員邊刷邊笑　網反讚賣家：還可以防震

▲原PO的包裹跟空蛋盒黏在一起。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

寄送小商品的包裹，可能會因為體積太小，被店員忽略或是搞丟，店員包裹時也會很難找，有些貼心的賣家會使用大包裝，讓店員在找包裹時可以快速找到，一名女網友日前到商拿包裹，結果店員竟然拿出一盒空蛋盒，讓她當場笑噴，店員也忍不住邊刷條碼邊笑。

該名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，日前到超商領包裹，結果店員竟然拿出一盒空蛋盒，仔細一看，她的包裹是一個信封袋，跟空的塑膠蛋盒黏在一起，店員看到後也狂笑，「店員笑到我走出店門口」，她也不禁詼諧道「能刷一波，收到最搞笑的包裹嗎？」

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貼文一出後，不少網友都笑翻，「蛋盒沒被壓扁耶」、「賣家太有才了」、「為什麼不把東西放進蛋盒」、「看過用便當盒，而且是用過的」、「空蛋盒，下方防震喔」、「蛋盒保持完整還能拿來用已經很厲害，寄送過程也沒壓扁更厲害」、「蛋裡面的生物已經孵化飛走了」。

不少網友都指出，有些小件的包裹真的很容易不見，而且找不到包裹時，就會造成店家的困擾，「太小的真的怕不見，會找個比較醒目的東西來裝，如大紙袋等等，蛋盒還是頭一遭看到」、「怕不見啦，有點體積真的比較不會不見」、「賣家是不是包裹遺失到怕了」。