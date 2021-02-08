黑幫車手想洗白慘被斷腿！設局誣他吞贓款　9煞暗夜堵人私刑

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

竹聯幫仁堂育仁會幫派份子18歲趙男在幫內擔任詐騙車手，日前想脫離幫派，卻遭誣賴私吞贓款；分會幹部23歲吳兆鐘在街上堵到他，將他強行押走並打斷左腿。警方獲報展開調查，見時機成熟後兵分多路，埋伏逮捕吳姓主嫌等9人，訊後依組織、詐欺、妨害自由、恐嚇等罪移送法辦。

▲吳男當街擄走趙男並打斷他左腿 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，竹聯幫分會幹部吳兆鐘吸收青少年加入幫派，擔任旗下車手，趙男則為車手帶頭大哥，提領出的贓款一律先交給趙男，再轉交給吳男統整上繳。2020年中趙男向吳男表示，對幫派生活感到厭煩萌生退意，但仍未完全脫離幫會。

▼以吳男為首的詐騙集團強押被害民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

同年9月，趙男底下1名李姓車手提領45萬贓款後，吳男直接連絡李男親自收錢，再羅織罪名誣賴趙男私吞款項，並放話要給他好看。趙男收到風聲擔心出事，開始四處躲藏避風頭。

9月16日晚間，吳男得知趙男出現在板橋區館前西路，於是帶了5名兄弟當街堵人，並將他押上車圍毆，過程都被路過民眾目擊並報警。吳男等人開車將趙男帶往台中市西屯一處偏僻的透天厝，執行幫派家法將趙男左腿打斷，再帶到板橋區丟包。

▼警方起獲犯案用工具。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方成立專案小組調查，查出吳男不斷吸收青少年入幫擔任詐欺車手，詐騙所得為組織主要收入，全台至少犯下20至30起詐騙案。警方在2021年5日下午4時許，循線在新北市板橋、新莊、土城等地區，將吳男與幫眾共9人逮捕，並起獲作案用球棒等工具。

吳男對犯行全盤否認，但其他8名手下全指認受到吳男指使，才會行騙當車手領贓款、當街押人，警訊後將9人依組織、詐欺、妨害自由、恐嚇等罪移送法辦。

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▼警方移送9名幫眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）