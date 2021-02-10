莫德納疫苗500萬劑到手！　賴清德送陳時中2小物「希望高枕無憂」

▲副總統賴清德及衛福部長陳時中到疾管署慰勞員工。（圖／記者嚴云岑攝）



記者嚴云岑／台北報導

我國疫苗採購再傳捷報！繼從COVAX取得20餘萬劑AZ疫苗，確定最快2月底出貨，美國製藥廠莫德納（Moderna）今也宣布與台灣簽署疫苗協議，預計提供500萬劑，陳時中今（10）日上午證實此事，但表示到貨時程待確認，應該是在年中以後。

我國疫苗採購以三千萬為目標，包含國外採購兩千萬劑、國內採購一千萬劑。國際採購部分，除AZ已經簽約談妥的1千萬劑疫苗，COVAX預期提供476萬劑，另一廠牌準備簽約「馬上要確定」。陳時中昨晚上節目，被問到是否為莫德納疫苗時「笑而不語」，但表示「幾乎可以說了」，今日莫德納就宣布簽約消息。

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今日是小年夜，副總統賴清德今（10）日視察疾管署慰問值班同仁，陳時中、周志浩、陳宗彥、莊人祥等防疫五月天均陪同。

賴清德表示，去年一整年最辛苦的就是陳時中部長，365天不眠不休，為了慰問疾管署同仁，他特別準備了小禮物表達謝意，一為過去曾經出現的「龜苓膏」，希望陳時中身體健康、疫情歸零。另送上綠色的台灣抱枕，希望陳時中能夠休息，也象徵讓台灣能夠「高枕無憂」。

上午媒體聯訪中，有人詢問疫苗簽約相關事宜，陳時中表示，目前確定與美國莫德納藥廠簽約，但全球供貨吃緊，相關時程待確定，但最快應該年中到貨。至於被問及日前傳出澳洲要賣2萬劑疫苗給台灣，陳時中則否認消息。而莫德納疫苗簽約是否受阻？陳則回應，過程還算順利。

賴清德另提到，新冠肺炎疫情還沒過去，新的病毒又產生，特別是在中國大陸、孟加拉、印度一代出現「立百病毒」，蔡英文總統也有交付防疫重任，因為前任副總統陳建仁與自己都有公共物生背景，未來也會團結合作，招募國內專家作為陳時中後盾，大家一起努力把病毒阻絕於境外，共同守護國人健康。