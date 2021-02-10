肛容萬物！男「21公分足球」整顆塞　X光直腸變黑洞

▲貼文。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

醫院時不時就會收到一些病人，他們會將異物塞入肛門。這些東西也是五花八門，只有你想不到，沒有他們做不到。大陸微博博主「荷珥萌與寶莉萌」9日PO了一條貼文，瞬間引起全網熱議。文中寫道，今日男性直腸異物取出案例，「一只足球，別問我怎麼塞進去的，我也不知道，問就是不小心。」

該貼文還配了一張病人的X光片，異物宛如一個巨大的黑洞，令人心驚。留言區對於該案例有更細節的描述，據悉，這個足球直徑大概21公分。截止10日下午2點，該條貼文已有超1萬條評論，22萬人按讚。

什麼是直腸異物？凡是不該在直腸出現的東西，那都算直腸異物。簡單說，可分為兩類，即經口納入和經肛門納入。

▲宛如一個巨大黑洞。（圖／翻攝自微博）

網友看後目瞪口呆表示，「或許是踢球的時候不小心摔倒了坐進去的吧」、「合理猜測是先放進去再打氣（還有，這不會是什麼霸凌事件吧）」、「你應該改一改，叫什麼異物沒從男性直腸裡取出來」。

還有網友笑虧，「不生孩子真的浪費」、「建議立刻安排男性直腸產子」、「這是為了以後接替老婆生孩子做訓練，是個好男人」、「誰說男子不如女」、「肛容萬物？」。

此外，醫生近幾年接診到男性直腸異物的種類可謂五花八門，有的放吳郭魚、玻璃瓶，甚至還有20公分的木瓜、擀麵杖等等。

醫師表示，曾接診過異物使得直腸破裂、出血、導致感染、發炎、梗塞、狹窄等，嚴重的甚至因腸梗阻、腹膜炎、敗血症、尿毒症而致死。醫生強調，一旦發生意外，應立即前往醫院尋求幫助，不可自行處置，以免加重病情，就醫時應如實講述經過，以便醫生及時正確處置。