　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

肛容萬物！男「21公分足球」整顆塞　X光直腸變黑洞

▲▼直腸塞足球。（圖／翻攝自微博）

▲貼文。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

醫院時不時就會收到一些病人，他們會將異物塞入肛門。這些東西也是五花八門，只有你想不到，沒有他們做不到。大陸微博博主「荷珥萌與寶莉萌」9日PO了一條貼文，瞬間引起全網熱議。文中寫道，今日男性直腸異物取出案例，「一只足球，別問我怎麼塞進去的，我也不知道，問就是不小心。」

該貼文還配了一張病人的X光片，異物宛如一個巨大的黑洞，令人心驚。留言區對於該案例有更細節的描述，據悉，這個足球直徑大概21公分。截止10日下午2點，該條貼文已有超1萬條評論，22萬人按讚。

什麼是直腸異物？凡是不該在直腸出現的東西，那都算直腸異物。簡單說，可分為兩類，即經口納入和經肛門納入。

▲▼直腸塞足球。（圖／翻攝自微博）

▲宛如一個巨大黑洞。（圖／翻攝自微博）

網友看後目瞪口呆表示，「或許是踢球的時候不小心摔倒了坐進去的吧」、「合理猜測是先放進去再打氣（還有，這不會是什麼霸凌事件吧）」、「你應該改一改，叫什麼異物沒從男性直腸裡取出來」。

還有網友笑虧，「不生孩子真的浪費」、「建議立刻安排男性直腸產子」、「這是為了以後接替老婆生孩子做訓練，是個好男人」、「誰說男子不如女」、「肛容萬物？」。

此外，醫生近幾年接診到男性直腸異物的種類可謂五花八門，有的放吳郭魚、玻璃瓶，甚至還有20公分的木瓜、擀麵杖等等。

醫師表示，曾接診過異物使得直腸破裂、出血、導致感染、發炎、梗塞、狹窄等，嚴重的甚至因腸梗阻、腹膜炎、敗血症、尿毒症而致死。醫生強調，一旦發生意外，應立即前往醫院尋求幫助，不可自行處置，以免加重病情，就醫時應如實講述經過，以便醫生及時正確處置。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
連生8胎全女兒！人妻咬牙允尪「激戰嫩妹」借肚求子下場崩潰
小年夜爽拿百萬紅包　公車站掃碼就能當富翁
外帶飲料喝到小強！女高中生要求道歉遭質疑「敲詐」氣瘋
王中平18歲愛女長太美　男星遭爆料「後台猛偷看！」
大樂透飆5.5億！4星座手氣旺「開運祕技+中獎時間」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

過年熬夜玩手遊！男子口吐白沫「狂抽搐2分鐘」...病情曝

中共中央春節團拜　習近平提「三牛精神」

肛容萬物！男「21公分足球」整顆塞　X光直腸變黑洞

最靈車公廟曾「抽下籤」　那年港經歷SARS、大遊行

台電子產業往陸靠攏　林祖嘉警示「雞蛋別放同一籃」

陸春晚今年保留部分觀眾席　演職員入場前全要採檢

9年殺28人！街頭混混「練武」成殺人魔王…5名情婦甘願賣命

港媒：兩岸離坐在一起還很遠　關鍵鑰匙在台灣手中

8168盒「漏風保險套」流入市場！廠商緊急回收　網笑：出人命啦　

已婚主管「醫用麻醉藥」迷姦！女員工2hrs後中毒亡　作案手法罕見

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

過年熬夜玩手遊！男子口吐白沫「狂抽搐2分鐘」...病情曝

中共中央春節團拜　習近平提「三牛精神」

肛容萬物！男「21公分足球」整顆塞　X光直腸變黑洞

最靈車公廟曾「抽下籤」　那年港經歷SARS、大遊行

台電子產業往陸靠攏　林祖嘉警示「雞蛋別放同一籃」

陸春晚今年保留部分觀眾席　演職員入場前全要採檢

9年殺28人！街頭混混「練武」成殺人魔王…5名情婦甘願賣命

港媒：兩岸離坐在一起還很遠　關鍵鑰匙在台灣手中

8168盒「漏風保險套」流入市場！廠商緊急回收　網笑：出人命啦　

已婚主管「醫用麻醉藥」迷姦！女員工2hrs後中毒亡　作案手法罕見

白飯口感大升級！開煮前「加一樣食材」解答曝　她讚成果：超Q彈

萌弟洗澡突尖叫急喊「牠要抓我鳥鳥！」　媽衝入見狩獵模式笑翻

大掃除見「3疊超厚千鈔」！差點當垃圾丟掉　她得知真相卻崩潰了

2020新開飯店盤點！泡溫泉爽吃龍蝦粥早餐　頂樓空中花園眺望市景

趁哥哥熟睡！嘴饞奶貓「低頭猛吸奶」　網笑翻：有奶便是娘

國產疫苗也有好消息！　陳時中：已向一廠商採購500萬劑

強風來襲　貓纜下午3點46分暫停服務

疫情斷走私財路！聯合國爆：北韓派駭客「狂竊88億」發展核武

春節汰舊換新廢家電回收產值達13億元！環保署提3回收方法

中華隊棄賽亞洲盃資格賽　日本、大馬狀態仍不明

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

大陸熱門新聞

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

甜美教師成殺人女魔！殘虐7條人命

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

回老家奔喪　公司以曠工超過3日開除

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

23歲女被男友榨乾跳樓慘死！遺書痛訴他真面目

她造動漫重力盔甲送親弟　網一看成果驚呆

殺害精障少女判死 「鬼新娘」產業鏈：60萬以下骨頭都買不到

侍衛下棋贏康熙　10天後餓死了

8168盒漏風保險套流入市場！廠商緊急回收

9年殺28人！街頭混混成殺人魔王

蔡英文「期待兩岸恢復交流」 國台辦：立刻放棄台獨

尾牙神手贏172萬年終不算數！老闆：只是遊戲啦

更多熱門

相關新聞

FIBA好好學　FIFA讓協會聽話原因

FIBA好好學　FIFA讓協會聽話原因

FIBA希望籃球能像FIFA的足球一樣有影響力，但光是明星球員參與國際賽都興致缺缺，就知道難度頗高，FIFA可說是全世界最具權力的組織，主要原因在於FIFA利用金錢的誘惑，軟硬兼施的情況下，讓各國協會都要乖乖聽話。

5種愛情變質的跡象

5種愛情變質的跡象

擺脫單身　聊天4種地雷別再狂踩

擺脫單身　聊天4種地雷別再狂踩

情侶「吃回頭草」機率比想像高

情侶「吃回頭草」機率比想像高

4種痛苦出現在愛情就別救了

4種痛苦出現在愛情就別救了

關鍵字：

直腸異物足球男性肛門

讀者迴響

熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

19歲嫩模遭2男星「輪淫」抓胸強吻

快訊／頑GAME突宣告解散！

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

乾隆精力超旺「88歲還納13歲嫩妹入宮」！

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面