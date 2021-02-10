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點亮「防疫超人」主燈！　員榮醫院期待「牛轉疫情」

▲員榮醫院點亮防疫超人主燈。（圖／員榮醫院提供）

▲員榮醫院點亮防疫超人主燈。（圖／員榮醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

員林燈會9日晚間舉行點燈儀式，員榮醫療體系費盡巧思設計燈會區，在「鳳梨」公園佈置成為「牛轉疫情 全民防疫」燈會公園，打造成「防疫超人」，以櫻花等花藝裝置，加上藝術燈廊的燈光，讓原本一片平實無奇的草皮及矮灌木的三角型公園變得花團錦簇，在過年期間更顯得亮眼與喜氣。

▲員榮醫院點亮防疫超人主燈。（圖／員榮醫院提供）

這個象徵醫護人員守護鄉親健康的造型與設計，點燈儀式引起相當大的共鳴，院方成功的讓這個車潮與人流匯集的地點，再度成為駐足打卡的焦點，非常吸睛。

▲員榮醫院點亮防疫超人主燈。（圖／員榮醫院提供）

員榮醫療體系總院長張克士指出，這次以防疫為主題打造一個防疫超人，搭配兩隻栩栩如生的金牛，營造出一個「牛轉疫情」的主題燈會公園，並且用醫護團隊同心抗疫的造型，展現全民防疫同心的心境與氣勢，在新的一年藉此提振人心，並希望能克服疫情與全體國人及員林鄉親同心攜手前進。

▲員榮醫院點亮防疫超人主燈。（圖／員榮醫院提供）

此外，張克士表示，近年來員榮醫療體系導入多項領先醫療科技，包括5G智慧眼鏡用於緊急搶救與遠端照護，以及AI人工智慧肺癌篩檢輔助與AI腦波輔助判讀憂鬱症等，因此現場也精心提供與醫療結合的先進智慧科技的互動情境，讓民眾可以現場實做，增添不少趣味。

▲員榮醫院點亮防疫超人主燈。（圖／員榮醫院提供）

為了改善當地長期照明不足的問題，員榮醫院特別設置了多個庭院燈，未來也將捐贈給員林市公所以嘉惠鄉親；也在鄰近的和平段設置免費停車場，方便民眾開車前往。張克士說，歷經一整年疫情的折騰，大家都感到很苦悶，希望這個創意的小花園，為鄉親們今年春節帶來一點小確幸。

▲員榮醫院點亮防疫超人主燈。（圖／員榮醫院提供）

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