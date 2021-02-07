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夜班保全玩Switch提神！住戶怒公審：誰同意了　網卻風向一面倒

夜班保全玩Switch提神！住戶怒公審：誰同意了　網卻風向一面倒。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲保全解釋，玩Switch可以提神。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前發現，夜班保全在值勤時，直接把Switch放桌上，還解釋玩遊戲是為了提神。對此他不以為然，忍不住怒道「外面哪個工作會同意？」然而網友們卻看法相左，認為至少人是醒著的。

網友在爆怨公社發文表示，「這是我們大樓夜班保全，晚上9點開到剩下一盞燈，跟我說因為燈全開很刺眼，然後桌上大大方方地擺著Switch，說晚上上班會想睡覺，所以玩Switch提神！」

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這番說詞讓他傻眼，不禁質疑道「林北每個月繳這麼多管理費，結果花錢讓你晚上來打電動？都固定夜班了，不是應該調整好自己生理時鐘？外面哪個工作會同意讓你上班玩Switch，手機滑一滑就算了，直接整台Switch拿出來，過太爽是不是？」

沒想到，抱怨文反遭網友吐槽，「基本上，我對保全的要求就是不睡死，有按時巡邏並完成交辦事項即可，至於要做什麼事情打發時間，只要不是太誇張的事都不會太管他們」、「你是不知道加油站大夜可以帶筆電連PS玩？沒睡覺就不錯了，你一個月給他5萬嗎」、「大半夜不打電動，不然你讓他在監控室幹嘛？盯著畫面嗎？你開除他那也要有本事再找下一個，下一個可能直接給你睡覺」、「你以為請特勤來顧嗎？你付多少錢而已，人家有巡邏、有注意半夜狀況就好了，你管人家那麼多幹嘛？不然要在你家門口搭帳篷煮火鍋膩」、「還好吧...至少是醒著」。

還有人直言，「我家管理員都是睡著的那種」、「其實還好！我們大夜保全不是在追劇，不然就是在睡覺...如果真的覺得不妥在開住戶大會的時候，可以提出申請，我們家這邊的保全都這樣，住戶也習以為常了」、「我外送時遇過叫不醒的，這個已經算很好了」。

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