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「胡迪次長」迷因紅到國外！4千萬讚粉專分享　外國網友瘋對白

記者黃巈禾／綜合報導

一系列台北市長柯文哲要和總統蔡英文握手的照片，站在中間的經濟部次長陳正祺微妙表情、求救眼神成為迷因題材，還有網友發現跟卡通人物胡迪超像。而這組圖片也被擁有4千萬讚數的外國粉專「9GAG」分享，許多外國網友被逗樂，還瘋想設計對白。

世界台灣商會聯合總會去年9月28、29日在台北圓山飯店舉辦第26屆年會，蔡英文、柯文哲以及桃園市長鄭文燦一同出席。合影結束後，蔡英文準備離去，也逐一向在場嘉賓拱手致意，秉持防疫不接觸原則。

柯文哲原本要和蔡英文握手，但蔡英文僅以拱手致意，讓場面一度尷尬，站在中間的陳正祺先是瞄了左邊的柯文哲，右看看右邊的蔡英文，最後將目光投向正前方，始終保持尷尬又不失禮貌地微笑，而捕捉到這一幕的正是《ETtoday新聞雲》攝影記者。一系列照片曝光後，瞬間成為熱門迷因，在梗圖社團瘋傳，還有網友笑說「拍攝者不救」。

▲▼尷尬表情三部曲！次長夾小英、柯P中間「眼神求救」　變迷因瘋傳。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳正祺夾蔡英文、柯文哲中間「眼神求救」，變成迷因。（圖／記者林敬旻攝）

此外，有網友發現陳正祺神似皮克斯電影《玩具總動員》經典人物胡迪，直言「也太像！」、「好像喔！」、「毫無違和感」、「糟糕，次長以後要用陳胡迪的名號走跳了」、「原來不是只有我第一眼胡迪」、「果然不是只有我覺得像」、「他一定沒想過，自己會因為一個調皮的小眼神爆紅」、「年度最佳胡迪代言」。

「9GAG」的臉書粉專累積超過4千萬次讚，IG粉絲更高達5400萬人，瀏覽量相當可觀，該專業昨日就將這張圖PO出，並要網友們設計對白。

許多外國網友被陳正祺尷尬三部曲迷因眼神給逗樂，紛紛留下設計對白「當你的老闆介紹他的新女友，但你已經知道她，因為她是你的妻子」、「你有病毒，妳也有病毒，每個人都得到病毒」、「當我問爸爸可以去派對嗎？爸爸說問媽媽，但媽媽又說問爸爸」。

去年7月底因王美花升任經濟部長後而出缺的經濟部政務次長一職，由原本擔任國際貿易局長陳正祺升任。陳正祺從國貿局基層做起，對處理國際談判與經貿事務相當嫻熟，駐外的歷練也相當完整，曾任國際貿易局局長、副局長、駐美代表處副代表兼經濟組組長、經濟部經貿談判代表辦公室談判代表、駐歐盟兼比利時經濟組組長、駐新加坡代表處經濟組組長等，也曾參與關稅及貿易總協定（GATT）到世界貿易組織（WTO）以及台美等雙邊談判。

陳正祺在去年初回國接任國貿局長前，就是擔任駐美代表處副代表兼經濟組組長，在我國對美關係第一線，為台灣對外經貿打拚，與美方溝通管道暢通。行政院表示，升任陳正祺為經濟部政務次長，代表政府重視對美經貿關係，致力於強化台美經貿關係穩定，在對美關係上，行政院長蘇貞昌也借重對國際貿易相關法規的專業，協調相關經貿業務。

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