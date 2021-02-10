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卡車翻覆…2噸活魚「啪嗒掙扎」驚跳柏油路　魚腥味臭爆整條街

 ▲▼泰國南部地區一台卡車在公路上翻覆，承載的2噸活魚全在柏油路上痛苦掙扎。（圖／翻攝自Facebook／หนังสือพิมพ์ใต้สันติสุข）

▲泰國南部地區一台卡車在公路上翻覆，承載的2噸活魚全在柏油路上痛苦掙扎。（圖／翻攝自Facebook／หนังสือพิมพ์ใต้สันติสุข）

記者張寧倢／編譯

車輛在高速行駛之下，駕駛稍不注意就容易出現翻覆意外。泰國南部日前就有一輛載有2噸「活鯰魚」的卡車，因為路面異常光滑，意外撞上護欄導致整輛卡車翻覆，所有鯰魚就這樣在大馬路上胡亂跳騰，附近民眾趕緊找來工具，協助清理現場慘況，但殘存的魚腥味仍然充滿條公路。

根據《曼谷椰子網》（Coconut Bangkok）報導，泰國南部日前發生一起「腥味很重」的車禍事故，一名來自宋卡府（Songkhla）的司機，將2公噸的新鮮「活鯰魚」裝在注滿水的塑膠容器裡，再用布將後車斗整個覆蓋住，以防止鯰魚在從攀牙府（Phang Nga）運送到甲米府（Krabi）的過程中因為炎熱或缺水而死亡。

不料，卡車行至甲米府空統縣（Khlong Thom）附近路段時，出於不明原因導致路面異常光滑，司機開車時不慎失控衝撞後，整輛卡車傾覆，橫躺在路邊。車上的水盆和魚貨灑在公路上，一條條鯰魚都因為缺水，而不斷活蹦亂跳地掙扎著，畫面讓人有點不適。

報導指出，附近居民把家中可以用到的各種用具、鍋碗瓢盆全部出動，還有人拿出地面刮水板將所有鯰魚一次推至集中處，也有人直接徒手抓魚，幸好居民都很熱心助人，過了一陣子，卡車就被擺正，其中起來的鯰魚也被放回車斗中的塑膠容器。

據悉，當地公務員除了將卡車上的容器重新灌滿水外，也拿水管沖洗了車道，但公路經過鯰魚以及泡過生魚的水的「一番洗禮」之後，濃濃的魚腥味恐怕在短時間內將揮之不去。報導稱，在2019年1月泰國普吉島也曾發生卡車翻覆事件，當時有數千罐啤酒散落一地，當地民眾比這次更積極幫忙，因為他們只是想喝免費啤酒。 

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