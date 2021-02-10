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重案回顧／彰化女弒夫「順便殺女兒」！刀尖滴血自首喊：不後悔

▲▼彰化凶殺案，父女送醫後傷重不治。 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化2018年間發生人妻弒夫、殺女的慘劇。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者戴若涵／台北報導

彰化縣溪湖鎮2018年12月間發生一起人倫悲劇！一名40歲印尼王姓外配與前夫三度分合，她竟趁著前夫睡著了，持尖刀朝對方猛刺數刀，見前夫全身是血倒臥婆婆懷中，認為女兒之後會孤單於是「順便殺一殺」，犯後還稱「不後悔」。經二度上訴，法院最後依殺人罪將她判刑28年，褫奪公權10年，全案定讞。

回顧整起事發經過，王女與公婆相處不佳，在夫家經營的摩鐵擔任整理、清潔房務等工作。2006年起她被診斷出急性精神病狀態，遭醫師懷疑罹患思覺失調症或妄想症，時常懷疑自己遭到監視、偷拍、跟縱，甚至認為丈夫與同事有染，夫妻倆經常為了此事爭執不斷。

2010年間王女家人懷疑她生病了，便陪同她前往醫院就診，但王女只複診3次就覺得自己情況好轉，不僅自行停藥，也沒繼續回診，由於她內心仍認為丈夫外遇，2人仍然爭吵不斷，因此分分合合、前後離婚了3次，2015年最後一次離婚，夫妻為了孩子仍然同住一處。同年王女確診思覺失調症，至2018年間都維持規律門診追蹤，但她仍無病識感，以為自己只是失眠，沒有積極面對治療。

▲▼彰化1女持刀砍死前夫女兒，自首畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於王女時常為了工作、女兒教養、生活習慣、公婆相處等問題，與前夫發生爭吵，早已萌生殺意。2018年12月6日她與丈夫2度爆發爭執後，竟趁著丈夫熟睡，拔出預先買好的水果刀，猛力朝前夫的要害狂刺。吳男頓時驚醒、並激烈反抗，忍痛沿著3樓走廊逃跑，但王女仍不放過他，一路追砍19刀，頓時家中鮮血四濺。

王女追砍過程中，突然想起就讀國中的女兒，認為女兒平時不僅不服從他的管教，甚至還偏愛前夫，心生怨懟，如今她既已殺夫，若留下女兒一人「會孤單」，思緒及此她便轉往女兒房間行兇，趁著女兒熟睡猛刺胸腹、心臟等處17刀。結束後她見渾身是血的前夫倒在婆婆懷中，這才出門前往警局自首，抵達警局時刀尖仍在滴血。

彰化地方法院勘驗各項事證後，認定她犯案時沒有受到精神障礙的影響。此外，她在警詢時也清楚記得先後順序及犯案過程，依成年人故意對少年犯殺人罪，判她應執行有期徒刑28年，褫奪公權10年；台中高分院認為原審並無違誤，將上訴駁回；最高法院則指出，王女沒有提出彌補死者家屬的任何方案，死者家屬也無法原諒她，2020年5月13日將上訴駁回，全案定讞。

▲▼彰化女殺夫、殺女兒。（圖／ETtoday資料照）

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