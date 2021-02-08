園藝行闆娘停車糾紛遭報復！愛犬慘食毒肉包「口吐白沫抽搐亡」

▲羅姓男子因與王姓女子有糾紛，竟拿毒食物包毒死王女飼養的狗狗。（示意圖，非當事狗／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／彰化報導

羅姓男子因與王姓女子有停車糾紛，一日他心生不滿下，竟將毒藥混進肉類做成毒食物包，故意丟在王女園藝行的門口，讓她的愛犬「賓賓」誤食後身亡，案經王女調閱路口監視器畫面，羅男犯行曝光。彰化地院審結依違反動物保護法判羅男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元或服勞役60日，另併科罰金20萬元。

羅男因停車問題長期對王女不滿，他在知悉王女有開設一間園藝行，且飼有一隻愛犬「賓賓」後，2020年8月23日晚上竟將有毒物的藥物混進肉中，裝入塑膠袋製成毒食物2包，騎腳踏車分2次丟在王女園藝行附近，隔（24）日清晨6時許又特地返回現場，用腳撥弄該毒包，讓內容物若隱若現掉出。

王女愛犬「賓賓」同日早上8點多自園藝行外出見到該毒包後，即遭引誘而啃咬食用，接著馬上出現口吐白沫、發高燒狂抽搐等中毒反應。王女見狀，嚇得趕緊將賓賓送往田尾鄉的一間動物醫院，但仍挽救不回賓賓生命，在醫生宣判情況不樂觀後，王女便將愛犬帶回園藝行，讓牠能在最熟悉的地方斷氣，整個藥效發作至死亡僅3.5小時。

▲王女見到愛犬口吐白沫、狂抽蓄，嚇得趕緊將牠送醫治療。（示意圖，非當事狗／記者徐愷昕攝）

由於獸醫告知王女，「賓賓是被毒死的」，她遂展開調查，進而從監視器畫面中發現羅男身影及其犯案手法，經確認後氣得急蒐證並至警局報案。法庭上，羅男否認有任何傷害、毀損犬隻的犯行，辯稱自己丟棄的是香蕉，不是有毒食物包，強調自己從沒有買過農藥；但法官勘驗相關證據後不採信他說詞。

彰化地院審理時認為，羅男因停車問題對王女心有不滿，卻不以合法手段理性處理爭議，還無視動保法以惡劣手段毒害犬隻「賓賓」，造成牠不治死亡，主觀上明顯有傷害動物的犯意，審結依法判他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元或服勞役60日，另併科罰金20萬元。

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