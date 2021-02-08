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社會 社會焦點 保障人權

彰化日治時代株式會社欠稅900萬　土地糾紛一甲子終於解決

▲彰化分署成功解決60年的土地糾紛。（圖／行政執行署彰化分署提供）

▲彰化分署成功解決一起長達60年的土地糾紛。（圖／行政執行署彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1間從日治時代專營不動產買賣投資的株式會社，1962年獲准設立公司(已解散目前清算中)，名下有7筆土地居住上百住戶，但因欠繳近千萬的地價稅送彰化分署執行，土地糾紛纏訟至今60年來未解，分署藉由拍賣程序，讓清算人不斷與住戶溝通協調，終於在去(2020)年繳清欠稅款項，成功的創造民眾與政府雙贏。

彰化分署表示，該公司因為欠繳9百多萬地價稅，經彰化縣地方稅務局送彰化分署執行，義務人名下有7筆土地（共3萬3,679平方公尺），特色為幾乎所有土地上都有自日據時代起延續至今的上百住戶，占有權源因時代久遠而難以考究。

▲彰化分署成功解決60年的土地糾紛。（圖／行政執行署彰化分署提供）

由於上述土地一旦經由執行分署以強制執行程序將土地拍給住戶以外的人，住戶就有可能遭到驅離，因此彰化分署執行過程中，清算人除多次透過移送機關申請延緩執行外，建物所有權人也成立自救會，向彰化縣政府陳情希望分署暫緩執行。

▲彰化分署成功解決60年的土地糾紛。（圖／行政執行署彰化分署提供）

主任執行官胡天賜指出，為求在實現公義之下也能兼顧關懷住戶的居住權，因此先擇其中一筆影響最小的土地（206平方尺）進行拍賣，並藉由拍賣程序不斷與土地上的住戶溝通協調，勸導渠等透過拍賣程序標買建物座落的土地。

經過不斷溝通，座落該土地的住戶先在去年10月20日以186萬餘元標得該筆土地後，再由承辦書記官不斷居間協調，促使清算人願與其他6筆尚未拍賣土地上之建物所有權人積極協談，最後在11月23日清償因所有土地所滯欠的地價稅。

▲彰化分署成功解決60年的土地糾紛。（圖／行政執行署彰化分署提供）

胡天賜指出，彰化分署執行人員藉由執行程序，積極不懈努力與民眾溝通，終於成功解決了懸宕1甲子的欠稅問題，創造政府與民眾雙贏。

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