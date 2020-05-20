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「掛狗牌」遊街示眾！緬甸公開槍決3陸男...數百民眾圍觀搶拍照

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▲▼緬甸當場槍殺犯下搶劫殺人案的3名中國籍兇嫌。（圖／翻攝自南鄧新聞）

▲緬甸當場槍殺犯下搶劫殺人案的3名大陸籍兇嫌。（圖／翻攝自南鄧新聞）

記者羅翊宬／綜合報導 

緬甸佤邦南鄧地區在本（5）月3日發生一起搶劫殺人慘案，犯案的是3名大陸人，殺害了同樣來自大陸的一名金鋪老闆。3名犯案者隨後遭到逮捕，受審不到2個禮拜，即遭到判處死刑，當場被帶去刑場槍決，不僅死前被迫遊街示眾，行刑時還遭數百名圍觀眾拿著手機拍下過程，實在非常驚悚。

根據當地媒體《南鄧新聞》，緬甸佤邦南鄧地區3名來自大陸福建、安徽等地的兇嫌鄭澤勇、葛才德、楊柳在5月3日的凌晨佯裝購買首飾行搶。他們趁來自福建省莆田的金飾店店主葉某準備關門營業時，趕忙衝進店裡，在葉某陪同查看時，先是派人暗中關閉鐵捲門，之後更制伏住葉某的行動，將之殘忍殺害，帶著58條黃金項鍊逃之夭夭，直到次日葉某才被發現慘死店中。

《緬甸國際新聞》（BNI）指出，搶案後數小時內，警方旋即逮捕鄭澤勇、葛才德，並找出身上持有的金條、武器，人贓俱獲，而楊柳則在雲南省滄源縣公安局的通緝下，於隔日遭逮，14日行刑。

當地一名撣族婦女表示，若有人犯下死罪，依照過往慣例，會先遊街示眾、以儆效尤，之後才會行刑。

據悉，南鄧地區位處緬甸和大陸間的邊界，其東面是雲南省臨滄市滄源縣。

3人遭執行死刑的影片19日在社群網路上留傳，畫面中可以看到3名兇嫌的胸前掛著寫上自己姓名的白色看板，各自被2名警官按壓跪地，場外的樹林前擠滿了圍觀的民眾。

在南鄧經營餐館的四川人李晨（化名）表示，其實當地很少發生如此駭人的凶殺案，「南鄧雖是邊境地區，但治安一直還不錯，兇殺案發生的當晚，警察就開始抓人了。」

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