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社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／色誘脫褲！狂女剪斷前夫「整副命根」沖掉　他慘剩1cm

▲少女拿剪刀丟向黎男。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不爽前夫到處拈花惹草，黎女拿剪刀剪斷他命根，還扔到馬桶沖掉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

新竹黎姓女子因不滿陳姓前夫長期在外拈花惹草，盛怒之下，決定色誘對方脫下褲子，接著拿出長約25公分的工業剪刀，一把剪下對方的下體、陰囊沖進馬桶，導致陳男生殖器只剩1公分，而黎女事後還怒嗆，「我得不到，別人也別想要得到！」遭法官判刑8年，她不服上訴遭高院駁回，目前上訴最高法院審理中。

回顧案情，因陳男長期在外喝酒、賭博，甚至成天花天酒地，更花錢玩女人，黎女不堪長期遭到冷落憤而提出離婚。2人離婚後，仍繼續同居，但黎女仍心有不甘，認為自己花費了大把的青春在陳男身上，卻得到如此回報，於是決心報復。

▲▼ 色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶　GG僅剩1公分 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳男生殖器慘被前妻一刀剪斷，痛苦躲進廁所報警求救。（圖／記者陳凱力翻攝）

黎女2019年7月24日晚間撥了通電話給陳男，表示想要與對方來個「最後的溫存」，將人騙進房內脫褲後，隨即拿出長約25公分的工業剪刀，一把就將陳男整副生殖器官剪下，還沖進馬桶，最後甚至拿出鹽酸攻擊。

事發後，陳男忍著疼痛，拖著不斷噴出鮮血的下體躲進廁所內報警，「救命！殺人了！」而當警消趕抵現場時，黎女情緒仍相當激動，狂喊，「我殺人了，我要準備坐牢，我得不到，別人也別想要得到！」

▲▼ 色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶　GG僅剩1公分 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳男送醫後，因整副被扔進馬桶沖掉，生殖器慘剩1公分。（圖／記者陳凱力翻攝）

法院審理後，依傷害罪判黎女8年徒刑，但黎女認為，「判太重了！」於是提出上訴。對此，檢方則表示，黎女並未獲得陳男原諒，雙方並未達成和解，認為法官判太輕，也同時提出上訴。不過，高等法院審理後，駁回上訴維持一審原判，目前全案由最高法院審理中。

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