老公只撐2分鐘「脫褲就結束」 嫩妻逃家痛哭：寧願單身一輩子

▲眾人費盡千辛萬苦，找到離家出走的楊女，不料背後真相是難以承受之重...（圖／翻攝自網易新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

親密關係可能讓夫妻感情加溫，也可能是婚姻破裂的導火線。大陸一對年輕夫妻婚後經常吵架，妻子不僅鬧離婚，還一度離家出走。丈夫始終不明白原因，日前在警察和記者協助下，好不容易在某家飯店找到妻子，不料對方忍無可忍，當場痛批丈夫是「快槍俠」、「只有2分鐘」，還嗆明「我情願單身一輩子」，讓在場眾人面面相覷，一時無語。

現年27歲的林先生、楊女士到了適婚年齡，雙雙沒有對象，在親戚介紹下，交往僅2個月就快速「閃婚」。不過，兩人婚後好景不常，除了爭吵沒停過，楊女更是長期處在情緒暴躁的狀態，最近一次口角，她直接表明要離婚，隨後離家出走，再也沒回家。

關於這次爭吵的原因，其實是林男求歡遭拒，女方的理由是「天氣很冷」，兩人一言不合就吵了起來。不過，林男沒想過妻子會直接提出離婚，畢竟還愛著對方，心裡其實很不願意分開，所以除了報警尋人，也尋求媒體的協助，總算在一家飯店找到妻子。

▲楊女當場反問眾人「兩分鐘就要我跟他好（行房）？」（圖／翻攝自網易新聞）

一行人進入房間後，林先生試著跟妻子溝通，但女方根本不願搭理他。在眾人好說歹說下，楊女終於說出了自己心中的想法，坦言「天氣冷」只是一個理由，重點是丈夫「生理有缺陷」，每次行房都只有2分鐘，「衣服剛脫下來就要穿上，大冷天這樣非常容易感冒」。

楊女說，真正麻煩的是，她只要拒絕丈夫求歡，對方就會抱怨個不停，甚至氣到要動手，這才讓她下定決心想離婚，「他只有2分鐘，還想讓我跟他好（行房），我寧願一輩子單身，畢竟過日子的是我，又不是你們！」

▲楊女崩潰嗆明「我情願單身一輩子！」（圖／翻攝自網易新聞）

楊女語畢，眾人一時說不出話來，連事主林男都不禁語塞。眼見妻子態度如此堅決，林男最後選擇接受妻子的決定，兩人協商離婚，各自追尋適合的另一半。

這則報導曝光後，近期在微博掀起熱議。許多網友紛紛留言表示，「得治啊！2分鐘就完活，確實太不像話了」、「這種無性婚姻是一部悲劇」、「我不會讓我老婆看到這篇文章的」，不過也有人認為「別人都一分鐘的，妳老公兩分鐘很厲害了」、「小姑娘你是不是對男人有什麼幻想？2分鐘是標準時長，90%比這個低！」掀起熱議。

▼受不了眾人一再勸說，楊女當眾反嗆「過日子的是我，又不是你們！」（圖／翻攝自網易新聞）

▼報導一出，隨即引發網友熱議（圖／翻攝自網易新聞）