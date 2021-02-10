別人的姊姊！大眼正妹造動漫「重力盔甲」送親弟　網一看成果驚呆

▲女生為弟親手打造動漫同款「重力盔甲」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東肇慶市90後手工博主（blogger）「小芊楓」耗時近2個月，親手為弟弟打造一個重達15公斤、可穿戴的重力盔甲，更拍片記錄下整個製作過程。她表示，弟弟非常喜歡大陸動漫《靈籠》，於是她用廢棄的密度板為他量身定制，作為對方的生日禮物。

據《瀟湘晨報》報導，小芊楓稱，弟弟愛看動漫《靈籠》，覺得故事中馬克隊長的盔甲非常有型，所以她想做出盔甲送給對方。

▲「重力機甲」超級酷炫。（圖／翻攝自影片，下同）

她表示，盔甲是按照弟弟的身高製作，由於主要為密度板製造，所以整體會較重，盔甲的頭部、胸腔、手部和腿部都是獨立設計，可另外拆卸和穿戴。

小芊楓回憶，整個製作過程中，最大的困難是製作時沒有圖紙，手繪測量存在誤差，當切割出的部件不合適時，就只能重新繪製切割調整，是一個比較耗時的過程。

她笑稱，弟弟穿上盔甲後非常開心；而自己製作出成品後也特別感動興奮，感覺一直堅持的想法終於得到實現。

有關片段近日在網上引起熱議，網友紛紛表示很想擁有一套同款盔甲，羨慕小芊楓是「別人家的姊姊」，「我姊就知道打我」、「還收弟弟不」、「我希望我弟沒刷到這條微博」、「這個夠硬核」。

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