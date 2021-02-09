車禍PO文尋求目擊者！　一分局交通分隊員警積極協助家屬放下心中大石！

▲台南市警一分局交通分隊警員汪琮源，主動調到案發當時監視器畫面，讓施姓網友放下心中大石，並PO文感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有施姓網友於2月5日在台南爆料公社PO文表示，親人於當日早上近8時許，在東區裕農路發生嚴重交通事故，人尚在醫院治療救護，他上網求助目擊者協助了解事故真相，一分局交通分隊警員汪琮源，立刻與施民聯繫說明並告知已調到案發當時監視器畫面，讓該網友放下心中大石。



據了解，施姓網友心急如焚，一邊於醫院照顧親人、一邊積極欲了解交通事故發生經過，蠟燭兩頭燒，於是上臉書台南爆料公社求助，尋求目擊交通事故發生的好心人能與其聯絡，能讓盡快了解交通事故事發生的經過。

該篇po文經市警第一分局得知後，交通分隊警員汪琮源立刻與施民聯繫說明該交通事故處理進度，並告知已調閱到案發當時監視器畫面，讓施姓網友終能放下心中大石，並隨即於台南爆料公社更新PO文，表示交通方隊員警處事效率高，並主動調閱發生事故附近監視器畫面，釐清事故，稱讚警方十分貼心，亦感謝警方的協助。

一分局指出，民眾發生交通事故往往傷財又傷身，雙方調解不成，事後刑事、民事爭訟又是一條漫漫長路，因此第一分局呼籲各位市民，無論是行人亦或是駕駛動力交通工具行駛於道路上的駕駛人務必減速慢行、遵守號誌、遵守交通規則，將防禦駕駛的觀念深植於心，維護「行」的安全，減少交通事故發生由你、我做起。

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