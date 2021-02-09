年假狂刷IG　微鹼水濾鏡訴說心聲　發限動抽AirPods Pro

消費中心／綜合報導



▲過年閒閒沒事就是要玩濾鏡，而且必玩微鹼水濾鏡，趣味濾鏡超吸睛，還能抽好禮。（圖／截自「多喝水」官方Instagram）

農曆年假已近在眼前，不論是圍爐吃滿桌超豐盛的年夜飯，還是晚上親友打牌拚輸贏、揪放美麗煙火，又或是裝扮時髦走春拜年、到各人氣景點狂拍美照，所有過年好吃好玩的通通都要放上Instagram，選個好玩的濾鏡、PO限時動態，和眾人一起分享更有年味。不過IG裡的濾鏡超多，想拍出年味十足又特別有趣的限時動態，你需要來點「剛好應景的」味丹多喝水「微鹼水濾鏡」，關於過年惱人的長輩問候、出遊戴口罩防疫，以及今年年假適逢情人節，就算被發了好人卡、近水樓台結果還是被忽略都沒關係，微鹼水4種濾鏡能滿足上述各種過年情境，讓人拍好拍滿、情緒抒發一張就到位；更讚的是，發限動還能參加抽獎活動，最大獎有機會獲得價值台幣7990元的AirPods Pro。



▲過年玩味丹多喝水「微鹼水濾鏡」超應景，還有機會獲得AirPods Pro。（圖／截自「多喝水」官方Instagram）

過年老是抱著手機滑不停，一想到爸媽、長輩們會碎唸就覺得心累了嗎？今年不用再擔心這個問題囉，拿出手機大方告訴他們你就是在滑IG跟自拍，因為只要玩多喝水4種「微鹼水濾鏡」並且發限時動態，就有可能抽到3C跟現金禮券等好禮。這種好康當然要跟長輩分享、甚至是揪他們一起玩，多拍幾組不但增加家人間的互動、創造歡樂時光，還能拉高中獎機率！參加方法很簡單。

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即日起，Follow「多喝水」官方Instagram或是FB粉絲帳號，點選「濾鏡頁面」中選擇喜歡的濾鏡並開啟，錄影拍攝限時動態後上傳個人限時動態，再@morewater_tw加@1位好友，hashtag「#剛好的微鹼最好」，最後截圖私訊「多喝水」小盒子，完成以上步驟就有機會成為市價7990元的AirPods Pro得主，或抽到微鹼水2000ml一箱、7-11禮券500元、全聯禮券500元、Foodpanda即享券500元、LINE貼圖200代幣任一獎項。



▲味丹多喝水「微鹼水濾鏡」玩法簡單。（圖／截自「多喝水」官方Instagram）

久未見到的各路親戚又在關心工作、感情近況，選用「話不投機，親戚多」濾鏡，可愛的插畫蒼蠅拍幫你揮去問候結束後的尷尬心情；過年出外走跳必備防疫武器口罩不能少，開啟「留得青山在，不怕沒口罩」濾鏡，超大牛年口罩安全罩你過整年；年假剛好碰上情人節，走出門滿街都是雙雙對對甜蜜情侶，唯獨你一個人覺得心好冷？「好人，沒人抱」濾鏡發限動討拍最溫暖；新的一年一個人也不孤單，點選「近水樓台，被忽略」濾鏡發限動，對方夠聰明就知道這是你的暗示，讓4款味丹微鹼水濾鏡用「剛好的微鹼」陪你過好年。



▲4款「微鹼水濾鏡」說出4種不同過年心情，畫面俏皮可愛。（圖／截自「多喝水」官方Instagram）

過年在家或是出門都經常大魚大肉，加上各式年節零食餅乾飲料，得留意飲食狀況、注意保持身體健康，沒事多喝水，可補充經雙倍竹炭槽過濾保有礦物質、水質pH值呈微鹼性的味丹「多喝水微鹼性竹炭離子水」，讓水分補充身體所需。一邊喝水別忘了一邊玩濾鏡抽禮物，活動只到3/1 (一) 23：59 截止，想了解更多可上https://www.instagram.com/p/CKwBYmVnjxB/查詢。

