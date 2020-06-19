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百萬YTR連喝水都超有態度！　喊話新世代：用自己的角度看世界

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▲【多喝水】推出7款「角度瓶」，其中3款與知名YouTuber三原慧悟、白癡公主和HOWHOW聯名合作，向新世代喊話「用自己的角度看世界」。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／採訪報導

自媒體時代來臨，不怕你沒才藝，只怕你沒表演的勇氣！現在人人都想當YouTuber，不過當遇到不認同的眼光或是被貼標籤時，又該用怎樣的心境去面對呢？百萬YouTuber三原慧悟分享一路走來的心路歷程！

▲百萬YTR連喝水都超有態度！　喊話新世代：用自己的角度看世界。（圖／記者謝婷婷攝）

▲百萬YouTuber三原慧悟。（圖／記者謝婷婷攝）

百萬YouTuber三原慧悟說：「很多台灣人、日本人都說『你沒有很帥，憑什麼當超級偶像』，雖然很受傷，但我換個角度思考，不需要太在意他人的意見，因為我很清楚自己的目標，而且一直努力朝著理想的未來前進，相信自己就足夠了」。

▲百萬YTR連喝水都超有態度！　喊話新世代：用自己的角度看世界。（圖／記者謝婷婷攝）

▲多喝水「角度瓶」與知名網紅三原慧悟聯名合作。（圖／多喝水提供）

▲百萬YTR連喝水都超有態度！　喊話新世代：用自己的角度看世界。（圖／記者謝婷婷攝）

▲【多喝水】x三原慧悟「123度」聯名款。（圖／記者謝婷婷攝）

每個人看事情的「角度」不盡相同，各式各樣的評論，有些讓人心寒、讓人受傷，該怎麼面對別人的眼光，成為許多人需要學習的課題。【多喝水】推出「角度瓶」要向新世代喊話，其實只要換個角度看世界，就能發現不同驚喜，其中3款更與知名網紅三原慧悟、HOWHOW和白癡公主聯名合作，以簡單俏皮且正能量的話語為年輕人加油打氣！

▲百萬YTR連喝水都超有態度！　喊話新世代：用自己的角度看世界。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼多喝水「角度瓶」與知名網紅HOWHOW（上圖）和白癡公主（下圖）聯名合作。（圖／多喝水提供）

▲百萬YTR連喝水都超有態度！　喊話新世代：用自己的角度看世界。（圖／記者謝婷婷攝）

百萬YouTuber三原慧悟說：「我聯名的這款是123度，意思就是『1、2、三原』，上面寫著『阻礙夢想的不是現實，而是不去實現』，每款角度瓶上都有一句鼓勵的話，另外我也很喜歡15度上面寫的『看著自己的腳步，走別人沒走過的路』，喝水的同時，心靈也跟著充飽電」。

▲百萬YTR連喝水都超有態度！　喊話新世代：用自己的角度看世界。（圖／記者謝婷婷攝）

▲每款「角度瓶」都各自代表不同意義。（圖／記者謝婷婷攝）

7款角度瓶都各自代表不同意義，多喝水提醒大家，其實只要「喝水」這一個動作，就能「換個角度」看世界，「無論大事小事，只要多喝水就沒事」，活出屬於自己的獨特風格！

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