聽信「養生秘方」2小時狂喝5公升水！她昏迷大小便失禁...下場GG了

▲水一次性喝太多恐引發水中毒。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

「多喝水」這句耳熟能詳話竟險些要了人命！福建省龍岩市48歲的主婦阿梅（化名）近日就在2小時內，喝了約5公升的水，結果昏倒在家，大小便失禁，送醫時因「重度水中毒」被發了病重通知書。

據《海峽都市報》報導，阿梅聽信微信朋友圈的「養生秘方」，每天都要喝5升以上的水，相當於10瓶大瓶的礦泉水，號稱能排宿便、清腸毒。她的家人覺得不可信多次勸說，但阿梅並不不聽，一口氣堅持了5年，不過雖然喝得多，但平時都是分多次喝完5升水。

然而日前阿梅突然心血來潮，一起床就拼命喝水，不到2小時就喝完5升的量，然而尿意來的猛烈，還沒到洗手間就突然昏倒了，家人嚇得立即將她送到龍岩市第二醫院。入院時，阿梅意識不清，大小便失禁，醫生發現她重度水中毒，出現了低鉀、低鈉，滲透壓也低於正常水準，引起了電解質重度紊亂、腦水腫，隨時可能心臟驟停，醫生當場下了病重通知書。

▲喝水要注意量。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

所幸，經過神經內科專家的救治阿梅恢復清醒並逐漸好轉。龍岩市第二醫院神經內科的蔣瑞姝副主任醫師說，水中毒是指長期喝水過量，或短時間內大量喝水，隨著水分的排出，人體內以鈉為主的電解質會受到稀釋，血液中的鹽分會越來越少，吸水能力隨之降低，一些水分就會很快被吸收到組織細胞內，使細胞水腫。

她警告，大量飲水卻沒有補充鹽分，可能出現肌肉抽搐等情況，水中毒還可能引起頭痛、嘔吐、血壓上升，嚴重者可能昏迷、心跳驟停甚至死亡。