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20萬劑疫苗將抵台！　陳時中「大家不想打，我會第一個打」

記者趙蔡州／綜合報導

台灣正積極與國際藥廠洽購新冠疫苗，接種疫苗優先順序也引發討論。衛福部長陳時中9日在政論節目上表示，台灣可由COVAX獲得20萬劑疫苗，最快3月由醫護人員優先施打，若「疫苗足夠，我就先打，若不夠，就先讓給民眾先打。」

陳時中參加9日晚間播出的節目《鄭知道了》表示，台灣正在積極與國際藥廠洽購新冠疫苗，除了直接與藥廠AZ洽談1千萬劑及COVAX分配20萬劑AZ疫苗外，近期也準備與另一家藥廠簽約，包含國產疫苗在內，基本上希望達到預期中的3000萬至3500萬劑疫苗。

陳時中表示，COVAX分配的20萬劑AZ疫苗，最快2月底到貨3月初開始施打，第一批將優先讓給醫護人員，但考量到醫護人員有30萬多人，屆時會以應變醫院人員（參與第一線防疫、會接觸染疫病患的人員）為最優先。他也強調，雖然有規劃施打疫苗的優先名單，但「沒有強制」每個人一定要施打疫苗。

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▲▼0205中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中在節目上表示，若疫苗劑量足夠，他要帶頭示範施打疫苗，「請大家一起來打」。（圖／指揮中心提供）

針對節目主持人鄭弘儀詢問「部長是否會打」。陳時中回應，屆時疫苗的劑量如果足夠，他就會一起下去施打疫苗，「如果說量不足，我可能就不會施打，量如果比較足夠，我就先打」、「大家如果不想施打，我就會先下去施打，以公共衛生的角度而言，當然我們是認為打比較好。」

陳時中強調，作為一名衛生單位的領導者，「我有責任，我會視情況（劑量剩餘情況），不夠，讓人家先打，足夠，我要示範，請大家一起來打」。至於總統蔡英文是否會施打，他透露必須請衛生專家、政府相關人員討論後才能決定，但國家領導者若施打，代表國家信任疫苗，民眾會更加安心。

北醫血液腫瘤科醫師吳鴻誠則在節目中坦言，「我本人不會施打疫苗」，過往疫苗發展至少要5年或10年以上，但是本次的疫苗上市才不到1年，加上他看過許多關於疫苗後遺症的消息，後續藥害救濟也只是補救而已，他的醫界朋友的施打意願大約也是一半，多傾向先觀望。

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