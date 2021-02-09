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愛爾麗高雄發紅包　公益大使謝祖武驚喜現身爺嬤樂開懷

▲▼ 愛爾麗高雄發紅包　公益大使謝祖武驚喜現身爺嬤樂開懷。（圖／業者提供）

▲愛爾麗已連續5年舉辦新春發紅包活動，今年謝祖武驚喜現身令爺嬤超開心。（圖／業者提供）

地方中心／綜合報導

農曆年將至，發送紅包分享福氣也討吉利！全台醫美龍頭愛爾麗集團秉持「取之於社會、用之於社會」理念投入公益活動，今(2/9)於高雄旗尾代天后宮致贈65歲以上長輩新春紅包，為長輩噓寒問暖，活動已連續舉辦5年，今年特別邀集團公益大使謝祖武驚喜現身一起發紅包，令爺嬤開心不已，爭相一睹不老男神的魅力。而當地鄉親為感謝愛爾麗集團多年協助，用心準備以創意環保樂器編奏樂曲，自編充滿農村特色「月下情緣」舞蹈，表達誠摯謝意，現場熱鬧洋溢。

愛爾麗集團總裁常如山先生一向以「無所求」之心行善為終生志業，帶領集團長年投身公益，數十年如一日；在2020年面臨新冠疫情衝擊，總裁常如山仍自掏腰包舉辦「感謝有你防疫公益演唱會」，並將售票總額全數捐作慈善防疫之用，拋磚引玉引起各界攜手相挺，為企業投入公益最佳典範。

旗尾代天后宮為旗山百年宮廟，主祀天上聖母及五府千歲；民國12年南鯤鯓代天府南巡駐駕至旗尾庄，留有神物「王令」一支；近年在愛爾麗集團不斷捐助下，香火更加鼎盛，愛爾麗今年再捐獻雄壯威嚴大型石雕北方門獅一對，宮廟重現百年風華。

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