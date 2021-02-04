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物資捐贈愛心多還是問題多？弄清捐物標準、捐贈方式及時間　社福單位少負擔

▲▼物資捐贈,愛心,社福,光仁,公益。（圖／光仁社福提供）

▲光仁社福的員工每天上班都在辛苦分類整理民眾的大量捐物。（圖／光仁社福提供，下同）

生活中心／綜合報導

新歲將至，許多人開始動手整頓家裡，斷捨離後整理出不少舊物，好意想捐贈，卻因為在錯誤的時間點將物資送至公益單位，不但沒辦法讓物資最後好好地送到需要的人手中，反而造成社福單位的困擾。像是光仁二手商品館就曾有非常多次還沒開始營業，店門口卻被擺放許多凌亂物品的經驗，有些甚至是大型家電或家具，都是民眾在非營業時間堆放在店門外，且物品曾遭人隨意翻找過。這種狀況除了愛心被浪費，也破壞環境整潔，光仁二手商品館更多時候因許多捐物不符合店內販售標準，為處理大量廢棄物反而造成更大的負擔。因此，光仁社會福利基金會呼籲大眾，勿在非營業時間丟棄、或捐出不適宜販售的二手品。

▲▼物資捐贈,愛心,社福,光仁,公益。（圖／光仁社福提供）

▲社福員工會一一仔細檢查物資，將有問題無法上架販售的捐物整理出來。

光仁社福自2003年起，陸續成立五間二手商品館，培養身心障礙孩子的工作技能，進而提升孩子自信與累積學習工作的機會。身心障礙者在光仁二手商品館的主要工作為整理各地送來或寄來的捐物，物資需八成新以上，經整理歸納後才放置店內銷售。光仁社福表示目前雖接收民眾捐贈的大量物資，但有破損、大量汙漬、異味等問題的捐物同樣堆積如山，不但無法在二手商品館提供民眾選購，更累積大量廢棄物要處理，光仁社福人力有限，卻為此需付出更龐大的人力成本與經費，反而演變成更大的負擔。

▲▼物資捐贈,愛心,社福,光仁,公益。（圖／光仁社福提供）

▲▼物資捐贈,愛心,社福,光仁,公益。（圖／光仁社福提供）

▲光仁社福人力有限，卻經常處理民眾在非營業時間放置在店門口的破損、大量汙漬、異味等有問題的捐物，實在吃不消。

光仁社福希望民眾在愛心捐物前先「停、看、聽」，多一份貼心友善態度對待身障員工，讓他們能在安全、友好的環境下工作。若是捐物遇到任何問題可撥打物流中心電話（02）8914-7603、（02）8914-7717，或事先連繫各分店，確認問題與寄送（或親送）時間與方式後再捐贈。另外，目前因應龐大的廢棄物處理，停收捐物至2/22。

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