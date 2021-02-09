凌晨雙震是強震前兆？郭鎧紋解析破裂帶　曝「台灣規模9以上」機率

▲凌晨雙震引發驚慌，氣象局不排除是「大地震前震」。（圖／氣象局）



記者林育綾／台北報導

今（9）日凌晨12點56分及12點58分發生規模5.5、5.7的地震，氣象局雖分析歸類為7日的餘震，但也不排除有可能是巨型大地震的前震。前地震測報中心主任郭鎧紋表示，要發生規模9以上的大地震，破裂帶需達到500至1000公里，在台灣機率極低；而2017年起台灣有3年地震比較少，2020年開始到今年比較多規模5以上的地震，「是能量正常釋放」，呼籲民眾不必過度擔心。

氣象局地震測報中心主任陳國昌分析，9日清晨2次地震都是發生在和平海盆，跟2月7日地震成因相同，因此會歸類在7日的餘震，認為能夠釋放能量是好事。不過也提到，過去規模8.5以上的巨大型的地震，也都發生在隱沒帶或海溝附近，且歷史上都有發生多次前震。

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例如2011年的東日本大地震，在發生七天前曾發生規模7.7地震，當初大家以為就是主震，結果七天後發生規模9.1大地震。因此氣象局表示，會持續關注此次地震的後續發展，不會掉以輕心。

▲凌晨搖晃13秒！00:58發生規模5.5地震，是今年第八次規模5以上地震。（圖／氣象局）

郭鎧紋接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，全球發生規模9以上的巨型大地震，百年來僅發生3至4次，雖然氣象局說不排除，且如同陳國昌主任提到的，目前的科技無法預測地震；不過在台灣要發生規模9以上的地震，「我只能說這機率很低」。

郭鎧紋說，921大地震規模7.3，若我國要發生規模9以上的大地震，需要500至1000公里的破裂帶，不過台灣南北也沒這麼長。而隱沒帶也是一個破裂帶，若從台灣東邊破裂到日本東京外海，發生這麼大的強震，不光是台灣受影響，日本也會相當嚴重。

他舉例，東日本大地震的規模9.1，破裂帶達到500公里；而在2004年的南亞大海嘯，地震規模9.1-9.3，破裂帶達到1000公里。因此台灣要發生規模9以上的地震，機率應該是很低。

雖然今年起規模5.0以上的地震已達到8次，其中又屬2月7日清晨1點36分的地震規模6.1最大，不過郭鎧紋說，台灣在2017到2019這期間，有3年地震比較少，從2020年開始地震又比較頻繁，這可看作是「能量正常釋放」，例如規模6.1的地震相當於釋放0.7顆原子彈，呼籲民眾不必過度驚恐。

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