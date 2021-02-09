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地底300公尺1通電話！喜馬拉雅山冰川洪暴　奇蹟救回12工人

文／中央社記者康世人新德里8日專電

因喜馬拉雅冰川崩解釀成洪暴，受困於印度北阿坎德省施工隧道內幾乎滅頂的12名水電廠興建工人，因為接通近似奇蹟的電話，終於從死亡邊緣中獲救生還。

喜馬拉雅山冰河7日崩解，在北阿坎德省（Uttarakhand）掀起毀滅性洪暴，摧毀水壩、橋梁和道路。官員今天表示，證實有14人罹難、至少202人下落不明。

▲▼印度喜馬拉雅山南達德維冰川（Nanda Devi glacier）斷裂沖破水壩，釀至少百死。（圖／路透）

▲12工人奇蹟生還，其中3人失去意識，被放上擔架抬走。（圖／路透）

正當救災人員掌握黃金72小時積極搶救兩個水力發電站工程受困的工人時，今天傳出好消息，有12名受困在傑莫利縣（Chamoli）塔波萬（Tapovan）一座隧道幾乎滅頂的工人，昨晚獲救生還。

根據獲救的塔波萬水利發電廠興建工程工作人員巴哈杜爾（Lal Bahadur）告訴印度新聞信託社（PTI），當他和11名同事在聽到人們尖叫著要他們趕快離開隧道時，在他們反應之前，突然出現的洪水和厚重的淤泥已經湧進來，淹沒了所有人。

▲▼印度喜馬拉雅山南達德維冰川（Nanda Devi glacier）斷裂沖破水壩，釀至少百死。（圖／路透）

▲西藏邊境警察部隊（ITBP）獲報後趕赴隧道地點救人。（圖／路透）

同樣受困在隧道內的尼泊爾籍工人巴山特（Basant）說，當洪水湧入隧道時，「我們被困在隧道深300公尺處，西藏邊境警察部隊（ITBP）救了我們」。

來自傑莫利縣達克村（Dhak）身分不明的工人在病床上說，當洪水湧入時，他們能做的就是抱住隧道的頂部。

這名工人說：「我們失去了希望…但我們後來看到些許光亮，呼吸著一點點空氣…突然間，我們其中一人發現手機有訊號連上電信網，他打電話給總經理通報現場受困的狀況。」

一名官員說，受困工人通知這項工程的總經理後，總經理立刻通知當地政府，政府請求西藏邊境警察部隊趕往隧道，透過繩索、皮帶輪和登山扣環等，在陡峭的斜坡上把這些受困的工人救出，並送往醫院接受檢查與治療。

官員說，這12名工人受困在隧道中大約7小時。

雖然這12名工人幸運地因為一通電話獲救，但西藏邊境警察部隊表示，從傑莫利縣上游地區爆發洪暴以來，已找到至少11具遺體，還有202人失蹤。

隨著時間過去，死亡人數上升到14人。

北阿坎德省長拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）今天說，印度國家災害應變部隊（NDRF）、省級災難應變部隊（SDRF）和陸軍組成的聯合救援隊正積極採取救援行動，已進抵隧道130公尺處，可能還需要2到3小時才能抵達T形點（T-point），努力救出那些困在隧道中的人。

拉瓦特說：「我們仍充滿希望，有72個小時的生還機會。」

中華民國駐印度代表處今晚在官方推特（Twitter）帳號推文表示，在得知北阿坎德省發生冰川崩解悲劇性事件導致許多生命喪生，深感難過與震驚，並向所有受災的人們表達誠摯的慰問。

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