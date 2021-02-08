至少留2本！全聯紙本DM神級妙用大公開　婆媽齊喊：要變搶手了

記者楊庭蒝／綜合報導

全聯福利中心販賣著許多生鮮食材與生活用品，並不時舉辦特價活動，相當受到民眾喜愛，雖然近年響應環保風氣盛行，全聯開始發行電子商品目錄，但仍有不少人喜歡看紙本的商品目錄（DM）。有網友7日於臉書指出，其實DM還有一個很大的妙用，所以即使是過期的DM也都會留存，引起網友熱烈迴響。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」中指出，「全聯的DM不只是DM，還是勞作的好幫手」，細看貼文附圖中有一份作業，上頭寫下「爸爸喜歡吃芒果盆子，媽媽喜歡吃巧克力燒，我喜歡吃草莓卡士達蛋糕」。

作業裡還有要求黏貼上述食物的照片，沒想到原PO就是剪下全聯DM上的照片貼在作業中，原本應該是令家長頭疼的狀況，原PO一秒鐘馬上就解決了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全聯DM新妙用，令眾多家長為之瘋狂。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實說）

對此，不少網友在留言處回覆，「真的，之前女兒中秋節作品，也是託全聯DM的福」、「真的，我也使用過」、「被大家的聰明震撼到了！」、「好會善用身邊的東西～」、「真的，幼兒園很愛貼食物，一定要留Dm」、「太優秀了，這招學起來」、「現在DM好搶手，常常搶不到」、「我也這樣用過，過期的都不敢丟，家裡總要留個2本以上，材料才能更齊全」。