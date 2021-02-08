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連續4年收「小市民」手繪感謝小卡片　消防弟兄倍感窩心過好年

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市消防局第二大隊新莊分隊，農曆年前總會收到一位自稱「小市民」的鄰居寄來一張親手繪製的感謝卡片。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

每年119消防節與農曆過年前夕，高雄市政府消防局第二大隊新莊分隊總會收到一位自稱「小市民」的鄰居寄來一張親手繪製的感謝卡片，卡片有時以生肖為主題，有時則畫了紅色消防車和微笑隊員，寫著「親愛的弟兄們，不論白天、黑夜、寒暑，只要有需要，你們就要整裝出任務，辛苦了…」，讓隊員們倍感窩心。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄市消防局第二大隊新莊分隊同仁，非常感謝這位「小市民」對於消防工作的體諒與支持。（圖／記者吳世龍翻攝）

從2018年開始，這位署名『小市民』的手作小卡已經成為新莊分隊過年的一部分，至今已邁入第4個年頭，在繁忙的勤務工作中，不經意看到擺放在工作紀事白板上的卡片，總會讓隊上弟兄會心一笑，所有工作上的不如意或負面情緒，都能在轉眼間煙消雲散，彷彿被加滿了滿滿的熱情，又能充滿幹勁的面對下一趟任務。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

隊員沈光漢表示這位「小市民」的卡片給予了他在執行救護工作上多了一份使命感，在面對患者的病痛與不便，更能感同身受，視病猶親；分隊長蔡易佑也表示非常感謝這位『小市民』對於消防工作的體諒與支持，往往消防隊因為出勤需要鳴警笛，對於周遭住戶的生活品質會造成影響，而這位「小市民」作為消防隊的鄰居，不但相當體諒，更以實際行動鼓勵同仁，在此代表新莊全體同仁感謝這位「小市民」鄰居，更祝「小市民」新年快樂，闔家平安。

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