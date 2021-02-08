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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

超鬧地名來朝聖！搜地圖「來爽街、高潮村」…老司機看了都邪笑

▲▼大陸奇怪地名。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲大陸有很多讓人捧腹大笑的地名。（圖／翻攝自微信公眾號，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣有很多超有特色的地名，比如台中「市政北七路」、桃園「芝巴里」、台東「都蘭」……。其實，大陸地大物博，有更多能讓人捧腹大笑的地名，看起來真是超有梗啊！比如，「高潮村」、「來爽街」、「結紮鄉」、「龜頭小學」等等爆笑地名，讓老司機看了都害羞低頭。有當地人網友現身尷尬回應，常常不好意思說自己是哪裡的。

▲▼大陸奇怪地名。（圖／翻攝自微信公眾號）

高潮村

江蘇有個地方叫高潮村，高潮村這個名字在1958年就有了，那個時代，農業生產講究要掀起轟轟烈烈的生產高潮，所以村里的農業生產合作社就被取名為高潮合作社。後來，當地的村委就沿用了高潮這個名字。

▲▼大陸奇怪地名。（圖／翻攝自微信公眾號）

結紮鄉

位於青海省玉樹藏族自治州雜多縣轄鄉，人口0.7萬（包括縣屬城鎮居民），以藏族為主，佔總人口的95.7％，還有漢、土、回、蒙古等民族。1954年設結紮肖格（區），1959年建立結紮公社，1963年改設結紮鄉，1971年改設結紮公社，1984年改回結紮鄉。

▲▼大陸奇怪地名。（圖／翻攝自微信公眾號）

來爽街

來爽街，位於四川省綿陽市梓潼縣，雖然名字不是很好聽，但這條街的火爆程度也是非常，這裡據說是美食的天堂。

▲▼大陸奇怪地名。（圖／翻攝自微信公眾號）

火星村

位於浙江省杭州市蕭山區義蓬鎮，村名的由來是，在中國1949年成立之初，這裡成立了「星火農業生產合作社」（取星火燎原之意），這是「火星村」村名的雛形。到了1958年改稱為「火星大隊」，從此以後「火星」這一名字就被延續了下來。

▲▼大陸奇怪地名。（圖／翻攝自微信公眾號）

大迷魂陣村

大迷魂陣村位於山東省，是戰國時期著名的軍事家孫臏智擒龐涓的古戰場，至今已經有兩千多年的歷史，被稱為中國軍事文化的「活化石」。據說，走進村莊會覺得方向隨時在變，不辨東西南北，沒有導遊和村裡面的朋友，幾乎所有人都有進無出。

▲▼尼瑪縣。（圖／翻攝自微信公眾號）

尼瑪縣

位於西藏自治區那曲地區西北部，「尼瑪」在藏語中意為「太陽」。尼瑪縣平均海拔5000公尺以上，境內的達果雪山傳說是古象雄諸神的聚集處，也是像雄地三百六十座山峰的主脈。

▲▼大陸奇怪地名。（圖／翻攝自微信公眾號）

太監弄

太監弄位於江蘇省蘇州市最繁華的步行街觀前街中段南側，是觀前街的一條內街，也是蘇州著名的美食一條街。太監弄名的由來，與蘇州出產絲綢有一定的關係。

▲▼大陸奇怪地名。（圖／翻攝自微信公眾號）

當然，大陸還有更多取名讓人匪夷所思，讓人聽了想問「你是認真的嗎」？比如「王者之村」、「宇宙派出所」、「拐老婆溝」、「嚇一跳山」、「出不來溝」等等；也有的地名讓人忍俊不禁的想笑，比如「馬桶里」、「糞堆趙村」、「擦屁股嶺」等等，真是一個比一個狂。

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關鍵字：

地名高潮村結紮鄉尼瑪縣大迷魂陣村太監弄

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