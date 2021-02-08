日台友情年第2彈　觀光局力邀青森縣睡魔祭參展明年台灣燈會　

▲日本青森睡魔之家，介紹青森睡魔祭歷史、製作技術。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

今年全球新冠肺炎疫情持續嚴峻，各國邊境仍無法如常開放，觀光局長張錫聰今（8）日偕同台灣觀光協會會長葉菊蘭，與素有日本蘋果王國之稱的青森縣三村申吾知事透過視訊就雙方未來的合作交流交換意見，希望於邊境重啟開放時加速爭取日本各地民眾來台旅遊。

繼去年持續與三重縣、香川縣、岐阜縣、山口縣等4縣知事進行視訊會談後，觀光局除於2月4日與靜岡縣川勝平太知事會談外，今也安排跟日本青森縣交流。

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▲日台友情年第2彈線上會談，熱愛台灣的三村知事展示有台灣觀光元素的西裝內裡。（圖／觀光局提供）

張錫聰指出，今年是東日本大地震10周年，「日本台灣交流協會」為感念台灣當年的協助，特將2021年訂為「日台友情年」。受到疫情影響兩國的互訪交流，雖然今年停辦台灣燈會，但也邀請青森縣知名的睡魔祭大燈籠，能於2022年來台參加「台灣燈會in高雄」展示祈福。

▲日台友情年第2彈線上會談，雙方以青森蘋果汁乾杯互祝2021年平平安安。（圖／觀光局提供）

葉菊蘭則表示，目前規劃於8月6日〜9日舉辦「2021台灣美食展」與11月份「ITF台北國際旅展」活動，歡迎青森縣三村知事親自前來參加，讓許久無法前往日本旅遊的台灣民眾，從青森縣的蘋果味道開始，也能認識青森的壯麗風景、美術氣息和祭典文化。

▲日台友情年第2彈線上會談，觀光局與日本蘋果原鄉「青森縣」交流。（圖／觀光局提供）

日本青森蘋果遠近馳名，更受國人喜愛，自2019年桃園–青森航線開航促進雙方交流更為密切；三村知事分享青森縣豐富觀光資源、暖爐火車與台灣教育旅行的交流，同時運用陸（鐵道）、空（飛機）與海（船舶）模式拉進國際旅客的策略，讓青森縣的海外遊客住宿人次年年成長，也將在3月20日飛航桃園-青森的類包機。

▲觀光局與日本蘋果原鄉「青森縣」交流，台日雙方互贈紀念品。（圖／觀光局提供）

張錫聰表示，台灣將推動觀光圈計畫建立資源整合平台，盤點各個區域食宿遊購行元素，規劃國內與國際旅客旅遊路線，未來雙方可進行結盟，就台日間以地方創生與觀光圈的運作與成果相互學習。

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