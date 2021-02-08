　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日台友情年第2彈　觀光局力邀青森縣睡魔祭參展明年台灣燈會　

▲▼日本青森睡魔之家，睡魔祭，睡魔燈籠。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本青森睡魔之家，介紹青森睡魔祭歷史、製作技術。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

今年全球新冠肺炎疫情持續嚴峻，各國邊境仍無法如常開放，觀光局長張錫聰今（8）日偕同台灣觀光協會會長葉菊蘭，與素有日本蘋果王國之稱的青森縣三村申吾知事透過視訊就雙方未來的合作交流交換意見，希望於邊境重啟開放時加速爭取日本各地民眾來台旅遊。

繼去年持續與三重縣、香川縣、岐阜縣、山口縣等4縣知事進行視訊會談後，觀光局除於2月4日與靜岡縣川勝平太知事會談外，今也安排跟日本青森縣交流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日台友情年第2彈線上會談，觀光局與日本蘋果原鄉「青森縣」交流。（圖／觀光局提供）

▲日台友情年第2彈線上會談，熱愛台灣的三村知事展示有台灣觀光元素的西裝內裡。（圖／觀光局提供）

張錫聰指出，今年是東日本大地震10周年，「日本台灣交流協會」為感念台灣當年的協助，特將2021年訂為「日台友情年」。受到疫情影響兩國的互訪交流，雖然今年停辦台灣燈會，但也邀請青森縣知名的睡魔祭大燈籠，能於2022年來台參加「台灣燈會in高雄」展示祈福。

▲▼日台友情年第2彈線上會談，觀光局與日本蘋果原鄉「青森縣」交流。（圖／觀光局提供）

▲日台友情年第2彈線上會談，雙方以青森蘋果汁乾杯互祝2021年平平安安。（圖／觀光局提供）

葉菊蘭則表示，目前規劃於8月6日〜9日舉辦「2021台灣美食展」與11月份「ITF台北國際旅展」活動，歡迎青森縣三村知事親自前來參加，讓許久無法前往日本旅遊的台灣民眾，從青森縣的蘋果味道開始，也能認識青森的壯麗風景、美術氣息和祭典文化。

▲▼日台友情年第2彈線上會談，觀光局與日本蘋果原鄉「青森縣」交流。（圖／觀光局提供）

▲日台友情年第2彈線上會談，觀光局與日本蘋果原鄉「青森縣」交流。（圖／觀光局提供）

日本青森蘋果遠近馳名，更受國人喜愛，自2019年桃園–青森航線開航促進雙方交流更為密切；三村知事分享青森縣豐富觀光資源、暖爐火車與台灣教育旅行的交流，同時運用陸（鐵道）、空（飛機）與海（船舶）模式拉進國際旅客的策略，讓青森縣的海外遊客住宿人次年年成長，也將在3月20日飛航桃園-青森的類包機。

▲▼日台友情年第2彈線上會談，觀光局與日本蘋果原鄉「青森縣」交流。（圖／觀光局提供）

▲觀光局與日本蘋果原鄉「青森縣」交流，台日雙方互贈紀念品。（圖／觀光局提供）

張錫聰表示，台灣將推動觀光圈計畫建立資源整合平台，盤點各個區域食宿遊購行元素，規劃國內與國際旅客旅遊路線，未來雙方可進行結盟，就台日間以地方創生與觀光圈的運作與成果相互學習。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
市場蔬菜堆積成山倒掉！　價格狂跌原因曝光
50萬換450萬價值！妻頂下超夯飲料店「不到1年哭慘」
快訊／三浦春馬爸爸猝逝　痛心送走兒子才半年
刮刮樂必看　神人算出面額這張「中獎率最高」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暴衝撞進全聯！銀色轎車破門「輪下一地禮盒」　網笑：請支援輸贏

日台友情年第2彈　觀光局力邀青森縣睡魔祭參展明年台灣燈會　

南投綠美橋危橋「解封」市長槓縣長　林明溱：會負起全責

「3生肖」年前財運爆棚！財神相助...一路旺到大年初二

聰明環保慶新年！年假出遊、辦年貨、添購新衣　綠生活好easy

【英語多益通】英文片語have a cow居然跟牛無關！

進入社區才確診！案925遭疑「在台灣感染」　陳時中曝可能性機率

與林佳龍「沒心結只有團結」　林智堅：燈會停辦是正確決定

高雄2警和確診者「同桌吃飯」隔離中！衛生局：無社區擴散風險

高雄警和案925吃飯被匡列！　指揮中心：兩人是親戚關係

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

暴衝撞進全聯！銀色轎車破門「輪下一地禮盒」　網笑：請支援輸贏

日台友情年第2彈　觀光局力邀青森縣睡魔祭參展明年台灣燈會　

南投綠美橋危橋「解封」市長槓縣長　林明溱：會負起全責

「3生肖」年前財運爆棚！財神相助...一路旺到大年初二

聰明環保慶新年！年假出遊、辦年貨、添購新衣　綠生活好easy

【英語多益通】英文片語have a cow居然跟牛無關！

進入社區才確診！案925遭疑「在台灣感染」　陳時中曝可能性機率

與林佳龍「沒心結只有團結」　林智堅：燈會停辦是正確決定

高雄2警和確診者「同桌吃飯」隔離中！衛生局：無社區擴散風險

高雄警和案925吃飯被匡列！　指揮中心：兩人是親戚關係

桃猿內戰狂敲20支安打　林立3分砲助白隊11比10勝

溫馨年菜愛心快遞　黃珊珊感謝《東森全球新連鎖事業》助弱勢過好年

黃金柱掉漆！西門町柱位租金腰斬　當年「一柱難求」榮景不再

柴妹「小手抓柵欄」努力越獄　累到喘氣不服輸：幫幫偶啦！

暴衝撞進全聯！銀色轎車破門「輪下一地禮盒」　網笑：請支援輸贏

低於市價4成買到房！台東幸福住宅入住7成　縣府贈2萬入厝禮

英國擬「每年加強接種疫苗」因應變種病毒　今秋推出第一劑

美德醫療暖捐百萬防疫物資　緩解全球醫療資源緊張狀態

慰勞清潔隊員守護基隆市容　林右昌期許好表現延續下去

台銀艾爾文學國粹麻將　新年假期喊話「加碼」自主訓練

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

女網紅遭性騷「驚見保險套」　刀療師摸私處

知名刀療師性騷擾！Youtuber被「扯褲摸私處」

女網紅當牙助「已婚醫師」下令：膝蓋揉我腰呻吟　竟還被閨蜜檢討

案925確診同仁爆南部紡織廠沒消毒　指揮中心回應了

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

人妻尾隨全聯店員「掃了6盒」　羞吐原因網共鳴

入坑一年曬帳單！股市菜鳥獲利驚呆網

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

菜鳥中尾牙大獎　主管拗請飲料

刀療師重壓私處20秒　女網紅絕望哭喊

喘爬6樓「被505枚1元糟蹋」　外送妹：我容易嗎

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

更多熱門

相關新聞

春節國旅補助　55歲↑爽玩4天補6千

春節國旅補助　55歲↑爽玩4天補6千

交通部觀光局為達刺激觀光與疏運效果，將於2月8日至13日間推出「春節孝親專案」，年滿55歲以上的本國國民，從外縣市搭乘雙鐵、飛機、國道客運至北北基桃竹等6縣市旅遊，最多可享6000元補助。交通部長林佳龍今指出，目前了解申請的已經有上千人，申請長輩每位有過夜1500元補助，最多3天，所以有相當大的吸引力。

37家旅館「住宿券」違規！煙波、承億文旅上榜

37家旅館「住宿券」違規！煙波、承億文旅上榜

林佳龍：台灣燈會取消　觀光局預算直接損失2億

林佳龍：台灣燈會取消　觀光局預算直接損失2億

「疫後觀光轉型」7部會開圓桌會議

「疫後觀光轉型」7部會開圓桌會議

觀光局出手防疫旅宿數量暴增4600房

觀光局出手防疫旅宿數量暴增4600房

關鍵字：

青森縣觀光局睡魔祭

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面