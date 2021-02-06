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夯課秒殺！　中山大學生搶修「校園預防醫學學程」

▲▼ 國立中山大學為申設後醫系而超前部署開設的「校園預防醫學學程」，一推出就吸引全校200多位大學生搶修，「秒殺」額滿。 。（圖／中山大學提供）

▲中山大學為申設後醫系而超前部署開設的「校園預防醫學學程」，一推出就吸引全校200多位大學生搶修，「秒殺」額滿。（圖／中山大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

中山大學為申設學士後醫學系而超前部署開設「校園預防醫學學程」，其中，「身心健康醫學講座」課程一推出就吸引全校200多位大學部學生搶修，以「秒殺」速度搶光120個名額，校內已捲起一股「習醫」風潮。

中山大學申設後醫系己獲教育部「同意繼續籌備」，現階段除已針對醫界未來生力軍建構「臨床表徵課程」，針對全校大學生推出「校園預防醫學學程」，啟動基礎健康醫學教育。

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中山指出，除全校學生踴躍學習醫學知識外，目前也有70位臨床醫師在校就讀研究所，結合科技與管理知識跨域學習，或進行醫學相關研究。中山大學強調，自從近幾年持續培育出醫學相關人才後，中山大學己成為南部地區有志醫學者的「搖籃」。據統計，近年來共有187名醫師、62名醫檢師至中山修讀研究所學位畢業，「將來還會有更多有志醫學者投入中山的育才懷抱」。

▲▼ 國立中山大學為申設後醫系而超前部署開設的「校園預防醫學學程」，一推出就吸引全校200多位大學生搶修，「秒殺」額滿。 。（圖／中山大學提供）

學程負責人、中山大學毒藥物暨生醫快篩科技研究中心主任謝建台表示，因應大學生求學幾乎都是離鄉背井，獨自到外地生活，沒有家長就近悉心照護，加上現代社會快速變遷高壓緊張，以致多數學生缺乏足夠的健康知識來照護自己，希望學生藉「生活中的預防醫學」的課程，對醫學領域有更進一步的認識，不但能照顧好自己，將來更可結合本科與醫學專業，開創跨域創新醫學相關能力。

謝建台表示，中山大學的「校園預防醫學學程」是結合理論與實務的學程，整合中山大學醫學科技、化學、生物科學、海洋生物科技暨資源等相關系所的師資，及學校校醫、學務處、心理輔導室，與高雄地區大型教學醫院臨床醫師的實務，聯手打造基礎醫學教學平台。

謝建台接下來還計畫帶領學生走出教室，到校內醫學相關實驗室參訪，例如，毒藥物暨生醫快篩科技研究中心，由他親自講解快速鑑定毒藥物儀器「雷射大氣質譜儀」，讓學生了解科技與醫學的結合，「期待激發學子跨域應用能力，讓台灣醫界未來發展走向多元」。
 

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