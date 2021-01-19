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影／全聯福袋「雙頭獎」特斯拉、保時捷搶先看！222名獎項抽法公布

記者林育綾／台北報導

全聯今（19）日公布新春福袋首次祭出「雙頭獎」，價值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」和354萬元的「 保時捷 Porsche Cayenne」2台夢幻車款，另還有22名的新騎獎「台鈴智慧雙輪eReadyFun」市值7萬4980元，總獎項共有222名，總價值近千萬，福袋共12萬個，將於2月12日大年初一上午9點在全台門市開賣，下午1點直播開獎。

▲▼全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」、市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」、市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

全聯福利中心新春福袋頭獎，原先讓消費者投票決定，想抽「Porsche Cayenne」保時捷休旅車或是特斯拉「Tesla Model X」電動車，不過投票活動自開跑後，雙方戰況呈現膠著，各有死忠支持者，許多網友都敲碗希望能一次擁有2台夢幻車款。

為滿足民眾在大年初一想試手氣博個好彩頭期望，全聯經內部研議後，決定今年新春福袋首次祭出「雙頭獎」，不管是保時捷「Porsche Cayenne」還是特斯拉「Tesla Model X」，通通都讓消費者抽起來，預計再度創下零售通路的福袋大獎紀錄。

▲▼全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」、市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

另今年還準備了22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，每部市值74,980元；加上餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項共有222名，總市值將近千萬，對比去年總獎項數多了一成，總市值更多了2倍多。

▲▼全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」、市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

▲今年還準備了22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，每部市值74,980元。（圖／記者林育綾攝）

全聯牛年福袋將於2月12日大年初一早上9點在全台門市同步開賣，今年同樣販售兩種價格不同福袋，分別為售價200元的「福利熊生肖福袋」總共10萬個，以及售價1200元的「萬國通路福箱」總共2萬個，兩種福袋都有機會抽到「Porsche Cayenne」與「Tesla Model X」夢幻頭獎，以及22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，還有198名的特別獎項。

▲▼全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」、市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯今年販售2種價格不同福袋，分別為售價200元的「福利熊生肖福袋」總共10萬個，以及售價1200元的「萬國通路福箱」總共2萬個。（圖／記者林育綾攝）

其中200元的「福利熊生肖福袋」享一次抽獎機會；而「萬國通路福箱」則強化國旅需求，使用市價5,280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1200元，享6次抽獎機會，堪稱零售通路CP值超高福箱，每店販售數量皆以現場公告為準，售完為止。

▲▼全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」、市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

▲兩款福袋皆內含超過10樣食品、用品及文創品等，總獎項共有222名，總市值將近千萬。（圖／記者林育綾攝）

兩款福袋皆內含超過10樣食品、用品及文創品等，包含「五月花厚棒袖珍包（8抽3包）」、「舒潔喀什米爾大馬士革玫瑰四層抽取衛生紙（90抽）」、「靠得住完氛封漏細緻棉柔夜用」、「桂格5X人蔘濃縮精華飲」、「白蘭氏葉黃素精華凍」、「可口小瓜呆脆笛酥（口味隨機）」、「悅氏山苦瓜油切綠茶」、「金銀滿山存錢筒桌曆」、「福利熊牛年紅包袋（5入）」、「2021福利熊漫畫本」、「新春大禮包」等聚寶好物，光內容物總價值就超過900元。

▲▼全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」、市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」、市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

▼2021年全聯牛年福袋內容物，共12萬個，共有22萬個中獎號碼，2月12日大年初一下午1點起開獎。（圖／全聯提供）

▲▼2021年全聯牛年福袋內容物，共12萬個，共有22萬個中獎號碼。2月12日大年初一下午1點起開獎。（圖／全聯提供）

▼全聯牛年福袋特別獎內容（共198名）。（圖／全聯提供）

▲▼全聯牛年福袋特別獎內容（共198名）。（圖／全聯提供）

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