他年薪不到50萬求救「長輩紅包該怎麼包？」　網勸：別打腫臉

▲許多人都會在過年時與家人團聚，該怎麼給紅包也是一門大學問。（圖／CFP）。

實習記者閔文昱／綜合報導

農曆新年就快到了，紅包該怎麼包的問題也使不少剛出社會的新鮮人非常苦惱，一名網友就在網路上發文求救，表示自己的年薪落在50萬以下，新年要包給家人長輩的紅包算一算共有5包，應該要怎麼包才不會失於禮節又不會造成太大的負擔，引發熱議。

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▲網友上網提問，若年薪只有50萬該給長輩包多少？（圖／翻攝自Dcard工作板）

這名男網友在《Dcard》發文表示，自己的年薪落在50萬元以下，打從出社會以後每年要過年時都很焦慮，因為其他堂兄弟姐妹幾乎都比原PO會賺，甚至很多親戚還會不斷打聽他的工作以及何時要結婚，久而久之也讓他覺得很自卑，今年他打算包給父母、阿公阿嬤、外婆共5包的紅包，向網友請益，依自己的能力應該麼包才合適？

許多網友看完原PO的分享後，紛紛留言給出建議，「我四包，今年沒年終一人2800，心意到就好，長輩知道，平常孝順比較重要」、「3600」、「父母各3600，阿公阿嬤外婆各1200」、「爸媽3000、親戚2000、親戚小孩1000」、「我打工一個月工時不到80小時，包給爸媽各1000」、「爺爺奶奶各1200，爸媽各1000，弟弟考慮要不要包」。

▲給紅包應該量力而為。（圖／取自免費圖庫pixabay）

也有不少網友認為，過年給紅包應該是心意最重要，「量力而為就好，千萬別為了面子亂給」、「盡自己所能」、「就比去年多一點點就可吧」、「不要打腫臉充胖子，搞得自己沒生活品質」、「要嘛你努力爬上去，要嘛交給爸媽喬」、「包多少不重要，心意誠意量力而為」、「量力而為，我爸媽薪水比我少才需要每個月多幫忙一些，如果你沒有這個疑慮，盡力就好」。