快訊／反萊豬公投連署30天破50萬　江啟臣：台灣民主深化里程碑

記者徐政璿／台北報導

在蔡政府主導下，含萊克多巴胺的美豬1月1日正式開放進口。國民黨主席江啟臣今（8）日親自主席記者會，宣布連署書不到30天就破50萬份，他表示，這是台灣民主深化的里程碑，落實直接民主，彌補代議政治的不足。

▲國民黨中央宣布，反萊豬連署破50萬。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

江啟臣上午率秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委王育敏等黨務主管召開記者會，共同拉繩放下「反萊豬、拚公投」及「連署突破50萬」布條，宣布公投連署達標，感謝民眾的熱烈參與支持，隨後江啟臣前往慰勉參與連署工作的志工朋友，並跟所有工作人員一同查對連署書。

江啟臣表示，這麼多連署書，象徵的是民進黨對於食安的輕視，出爾反爾引來民怨，高高在上的民進黨，高居廟堂之上的總統蔡英文，應該傾聽人民聲音，這些連署書不只是國民黨的努力，是蔡英文的專斷和民進黨的傲慢所造成的。

江啟臣強調，反萊豬公投的投票結果，需要483萬人以上投下同意票，且同意票要多於不同意票，任務相當艱鉅；下一階段國民黨將展開各項公投宣傳以及論述的相關準備，讓所有的國人了解兩項公投的意義，以周延的論述來爭取國人認同，進一步投下反萊豬公投的同意票。

國民黨表示，全台收集超過50萬份的連署書，黨內將先進行嚴謹的審查及造冊工作，預定約一個月後將連署書送交中選會，中選會應即送戶政機關於60天內完成查對，連署人數查對超過法定門檻,中選會依法應在10天內公告公投案成立。國民黨呼籲中選會在過程中不要以小動作拖延或刁難，否則就是與全國民意為敵，國民黨已準備好反制作為因應。

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