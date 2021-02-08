快訊／勞動基金炒股起訴12人！圖利寶佳4.5億　貪官游迺文求處重刑

記者劉昌松／台北報導

前勞動部勞金局官員游迺文，涉嫌配合寶佳資產執行長唐楚烈等人，組成炒股聯盟，用勞動基金協助拉抬遠東百貨公司股價，讓寶佳逢高賣出炒股獲利4.5億元，屬於全體勞工的勞動基金則損失千萬元，台北地檢署經過3個月偵辦，8日依違反《貪污治罪條例》圖利、《證券交易法》操縱股價等罪起訴12人，其中游、唐，以及寶佳投資主管邱裕元遭求處重刑。

▲勞動基金炒股弊案被告游迺文(左起)、唐楚烈遭起訴求重刑。（資料照／記者劉昌松攝）

2020年9月間，勞動部接獲檢舉，勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文從8月起，要求下屬以最低24.73元的相對高價買進遠百，但是下屬以逢低買進手法操作，游迺文發現後，公然飆罵下屬，接著又違反規定，親自向基金業者下單，陸續買進數千張遠百股票。

檢察官黃筵銘指揮廉政署追查發現，原來是寶佳集團旗下寶佳資產執行長唐楚烈，和投資主管邱裕元，計畫炒作遠百股票獲利，決定透過邱的老朋友游迺文，找來投信公司主管，組成炒股聯盟，聯手動用勞動基金抬價，寶佳則如願高價出脫遠百股票獲利。

檢廉發現包括復華投信、統一投信、群益投信等公司的基金經理人都涉案，在過去3個多月偵辦過程中，被告游迺文、唐楚烈、邱裕元、以及復華投信投資長邱明強、投資副總劉建賢等5人都陸續遭收押禁見，起訴後都將移送台北地院，由法官開庭決定是否繼續收押。

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