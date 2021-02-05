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前立委高志鵬涉貪50萬！服刑756天獲假釋　下午4點即可出獄

▲▼高志鵬回應貪汙案。（圖／記者李毓康攝）

▲前立委高志鵬涉貪50萬！服刑756天獲假釋，下午4點即可出獄。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨前立委高志鵬被控遊說國有財產局續租市場用地收受50萬元，判刑4年6月，在桃園外役監已服刑756天，表現良好，經法務部核准假釋，台中高分檢今天報請台中高分院裁定，高分院火速通過裁定，准予假釋，高下午4點就可出獄，回家團圓過年。

前立委高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中，向副局長請託、關說，可獲得業者300萬元，並分2階段收取，第1階段（即取得租用權時）其報酬為50萬元，第2階段（即價購完成時）付清其餘報 酬250萬元，高收到報酬50萬元。

2016年11月27日，台中高分院更二審認為高志鵬對國有財產局具有「實質影響力」，依貪汙罪將高志鵬判刑4年6月，褫奪公權4年，追繳不法所得50萬元；高的助理姚昇志被判刑1年4月，褫奪公權2年。

高志鵬從2019年1月10日入獄服刑5個月後，申請外役監服刑，經矯正署開會審查後，同年6月間移至桃園八德外役監獄，由於高表現良好，符合假釋條件，可縮刑188天，經矯正署申請假釋獲准，台中高分檢今天報請台中高分院裁定，高分院中午火速審核裁定准予假釋，台中高分檢正簽發假釋保護管束執行指揮書，高志鵬下午4點即可重獲自由。

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