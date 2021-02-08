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勞動基金炒股案下一槍　元大證涉背信…追游迺文900萬財產來源

▲▼勞動基金弊案被告游迺文、唐楚烈。（圖／記者劉昌松攝）

▲勞動基金弊案被告游迺文、寶佳資產執行長唐楚烈都因炒股案遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

勞動基金炒股案8日偵查終結，復華、統一、群益3代操投信業者多人，被列為貪污圖利寶佳資產的共犯起訴，但檢察官黃筵銘在調查過程中，另外發現元大證券主管違反規定，直接受勞動部勞金局前組長游迺文指示，配合炒股，涉嫌背信罪，另外包含游迺文名下高達900萬財產來源不明罪等，共有3案4人被列為下一波偵辦對象。

勞動基金除部分全權委託代操外，仍有部分保留給勞金局分析決定投資項目，專案小組追查發現，早在3家投信拉抬遠百股價之前，游迺文已經要求所屬，自行向證券商下單買進遠百，2020年8月間，游迺文發現屬下沒有依照指示，以相對高價買進遠百，還為此當場發飆。

游迺文因此打INE電話給元大證券協理沈淑文，要求直接掛單24.75元(業界術語7毛5)買進遠百，沈淑文轉達元大交易組專員王美菊辦理，結果有勞金局人員發現遠百買單，打電話給王詢問，王回答：「你們長官打電話給淑文姐，說7毛5就盡量接」。

檢察官認為，沈淑文明知游迺文不是有權下單的勞金局交易員，卻接受游的指示買股，涉嫌違反雙方當初簽訂的委託契約，因此將沈和王美菊另外分案，追查背信罪嫌。

此外，游迺文月收入僅10萬多元，妻子月收最高也只有1萬多元，夫妻2人從2012年9月到2020年9月間，每月刷卡費高達15萬到22萬元，卻仍有辦法陸續存入900萬元現款，檢察官也要偵辦游所涉嫌財產來源不明罪。

而寶佳資產交易室員工魏雅君，疑似從特定證券公司營業員那裡，得知應秘密的各投信公司買賣遠百股票情形，並在寶佳公務群組回報當天交易資訊，懷疑魏女有教唆有證券營業員洩密背信的情形，也將另案偵辦。

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