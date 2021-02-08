貪官游迺文肖想做勞金局長內幕曝！加入神秘「小龍會」為將來鋪路

▲勞動部前官員游迺文協助寶佳資產炒股，目的是為了拉攏關係為自己升官。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

勞動部勞金局前官員游迺文涉嫌接受不當飲宴招待，動用勞動基金投入炒股，圖利寶佳資產2.7億元遭起訴，檢察官認定，那場5人參與豪華奢宴價值6萬多元，平均下來，游的不當所得僅12232元，其實，游的犯罪目的並非名利或大餐，而是想靠寶佳關係當上勞金局長，還曾為此面見立法院副院長蔡其昌，求官只為「要有位才有權」、「為兄弟鋪未來的路」。

據了解，游迺文在下屬眼中，是個暴躁易怒的主管，動不動就在勞金局辦公室飆罵斥責，不少同仁因此要去身心科看診，私下稱台大財務金融系畢業的游是「財金之恥」，曾有受託操盤的投信經理人在電話中被罵哭，勞金局官員還安慰經理人「你只是一季，我們每天被罵！」

▲游迺文曾透過復華投信杜俊雄牽線，面見立法院副院長蔡其昌。（資料照／記者李毓康攝）

不過檢察官調查發現，對內作風「強硬霸橫」的游迺文，早已厭倦當了11年的11職等公務員，急著想升官，對外積極攀附關係，還曾透過復華投信董事長杜俊雄牽線，為了「職場上發展」，到立法院面見副院長蔡其昌。

2016年間，游迺文認識了後來到寶佳投資部主管邱裕元，2人剛好是師大附中、台大學長弟關係，先後加入一個神祕的LINE群「小龍會」，群組成員包含某金控投資長、政府基金管理委員會副首長、金融監理機關高階公務員、某證券投信公司董事長、某票券金融股份有限公司總經理。

私底下，游迺文常和邱裕元也常相約參加業界高爾夫球敘、聚餐等各類活動，2020年間，游迺文答應幫寶佳炒作遠百股票，就是想透過寶佳資產在外人脈，動用「上面的人」、「院裡的好朋友」、「喬事的人」等影響力，爭取「勞金局投資執行小組組長」職位（相當於私人公司之投資長），或是直取勞金局局長寶座。

▲寶佳資產投資主管邱裕元促成6萬元豪奢飯局，組成遠百炒股聯盟。（資料照／記者劉昌松攝）

游迺文在與他人LINE對話中，豪不掩飾自己不求名利，只要官為，以便「推他們做很多上市公司的獨董甚至一般董事」、「名實相符才好推事順利」，游廼文並表示擔任勞金局局長後，「我才有guts跟合法途徑處理，不會像現在只能塞公股行庫，上百家可以」、「他可以為他跟他的兄弟鋪未來的路」。

除了求官，游迺文還會向邱裕元打聽業界徵人訊息，請託低價購買文山區豪宅，最後游迺文因為違規購買興櫃股票，遭拔官調為專門委員，勞金局同事擺脫暴躁長官後，趕緊把當初被迫高價買進的遠百股票賣掉，游則因不得志請辭，原本預計2020年12月退休，但檢察官黃筵銘早一步行動，在11月指揮廉政署發動搜索約談，並向法院聲請將游迺文羈押禁見獲准。

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