　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貪官游迺文肖想做勞金局長內幕曝！加入神秘「小龍會」為將來鋪路

▲▼ 游迺文。（圖／記者劉昌松攝）

▲勞動部前官員游迺文協助寶佳資產炒股，目的是為了拉攏關係為自己升官。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

勞動部勞金局前官員游迺文涉嫌接受不當飲宴招待，動用勞動基金投入炒股，圖利寶佳資產2.7億元遭起訴，檢察官認定，那場5人參與豪華奢宴價值6萬多元，平均下來，游的不當所得僅12232元，其實，游的犯罪目的並非名利或大餐，而是想靠寶佳關係當上勞金局長，還曾為此面見立法院副院長蔡其昌，求官只為「要有位才有權」、「為兄弟鋪未來的路」。

據了解，游迺文在下屬眼中，是個暴躁易怒的主管，動不動就在勞金局辦公室飆罵斥責，不少同仁因此要去身心科看診，私下稱台大財務金融系畢業的游是「財金之恥」，曾有受託操盤的投信經理人在電話中被罵哭，勞金局官員還安慰經理人「你只是一季，我們每天被罵！」

▲▼中華職棒大聯盟新任秘書長發布暨媒體茶敘,中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

▲游迺文曾透過復華投信杜俊雄牽線，面見立法院副院長蔡其昌。（資料照／記者李毓康攝）

不過檢察官調查發現，對內作風「強硬霸橫」的游迺文，早已厭倦當了11年的11職等公務員，急著想升官，對外積極攀附關係，還曾透過復華投信董事長杜俊雄牽線，為了「職場上發展」，到立法院面見副院長蔡其昌。

2016年間，游迺文認識了後來到寶佳投資部主管邱裕元，2人剛好是師大附中、台大學長弟關係，先後加入一個神祕的LINE群「小龍會」，群組成員包含某金控投資長、政府基金管理委員會副首長、金融監理機關高階公務員、某證券投信公司董事長、某票券金融股份有限公司總經理。

私底下，游迺文常和邱裕元也常相約參加業界高爾夫球敘、聚餐等各類活動，2020年間，游迺文答應幫寶佳炒作遠百股票，就是想透過寶佳資產在外人脈，動用「上面的人」、「院裡的好朋友」、「喬事的人」等影響力，爭取「勞金局投資執行小組組長」職位（相當於私人公司之投資長），或是直取勞金局局長寶座。

▲▼寶佳資產管理公司投資主管邱裕元。（圖／記者劉昌松攝）

▲寶佳資產投資主管邱裕元促成6萬元豪奢飯局，組成遠百炒股聯盟。（資料照／記者劉昌松攝）

游迺文在與他人LINE對話中，豪不掩飾自己不求名利，只要官為，以便「推他們做很多上市公司的獨董甚至一般董事」、「名實相符才好推事順利」，游廼文並表示擔任勞金局局長後，「我才有guts跟合法途徑處理，不會像現在只能塞公股行庫，上百家可以」、「他可以為他跟他的兄弟鋪未來的路」。

除了求官，游迺文還會向邱裕元打聽業界徵人訊息，請託低價購買文山區豪宅，最後游迺文因為違規購買興櫃股票，遭拔官調為專門委員，勞金局同事擺脫暴躁長官後，趕緊把當初被迫高價買進的遠百股票賣掉，游則因不得志請辭，原本預計2020年12月退休，但檢察官黃筵銘早一步行動，在11月指揮廉政署發動搜索約談，並向法院聲請將游迺文羈押禁見獲准。

療癒！紓壓！心訣大公開

【相關新聞】

寶佳唐楚烈6萬奢宴搬動3.2億勞動基金　3投信加入炒股虧損2500萬

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
女駕駛國道1號「逆向」時速破百！開內側車道飆24公里
外送妹喘爬6樓「收505枚1元硬幣」　網見文末1句氣炸
霸凌男遭私刑家門被「潑漆+蛋洗」　母嘆：見他斷手才知道
國道1號聯結車大火！輪胎變「火焰飛彈」噴對向車道
等紅燈「打P檔還N檔？」　老司機都這樣做

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

90歲打離婚官司！前資政徐立德與小35歲音樂家離婚判決廢棄發回

5人南下工作遇車禍！老闆、員工遭拋飛慘死…同地點又3車連撞

都是為了她！前任撂5男狠K現任　萬華深夜7人鬥毆全進警局

國道逆向「時速破百」狂飆24.5km！警網攔截見熟女　脫序原因曝光

貪官游迺文肖想做勞金局長內幕曝！加入神秘「小龍會」為將來鋪路

娃娃機補貨惹糾紛　台主竟遭多人圍毆致死！4惡煞二審重判

松聯幫「豹哥」告別式直擊　超跑、馬術騎隊大陣仗送行

霸凌男遭私刑！家門被「潑漆+蛋洗」…母無奈：見他斷手才知犯案

爆炸影片曝！國道聯結車大火　輪胎變「火焰飛彈」噴對向車道　

台南消防車衝火場途中與機車擦撞　女騎士戴耳機沒聽到警鳴聲

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

90歲打離婚官司！前資政徐立德與小35歲音樂家離婚判決廢棄發回

5人南下工作遇車禍！老闆、員工遭拋飛慘死…同地點又3車連撞

都是為了她！前任撂5男狠K現任　萬華深夜7人鬥毆全進警局

國道逆向「時速破百」狂飆24.5km！警網攔截見熟女　脫序原因曝光

貪官游迺文肖想做勞金局長內幕曝！加入神秘「小龍會」為將來鋪路

娃娃機補貨惹糾紛　台主竟遭多人圍毆致死！4惡煞二審重判

松聯幫「豹哥」告別式直擊　超跑、馬術騎隊大陣仗送行

霸凌男遭私刑！家門被「潑漆+蛋洗」…母無奈：見他斷手才知犯案

爆炸影片曝！國道聯結車大火　輪胎變「火焰飛彈」噴對向車道　

台南消防車衝火場途中與機車擦撞　女騎士戴耳機沒聽到警鳴聲

弟出車禍！她向男友討100萬...3年後「再偷400萬」：不是家人嗎？

90歲打離婚官司！前資政徐立德與小35歲音樂家離婚判決廢棄發回

大坂直美澳網首輪過關　聲援亞裔「因疫情歧視亞洲人很可悲」

5人南下工作遇車禍！老闆、員工遭拋飛慘死…同地點又3車連撞

43歲布雷迪生涯第7冠到手！　海盜睽違18年超級盃奪冠

雞排妹遭性騷》為了「節目效果」　雞排妹、高以翔、Wonder Girls受委屈

中華隊命運8日決定　FIBA停權不只國際賽、國內洋將也受影響

幻象戰機佣金追不回？　空軍：已在106年12月匯還！

都是為了她！前任撂5男狠K現任　萬華深夜7人鬥毆全進警局

趙少康澄清：我沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

樹林爸遭前妻友人砍殺　緊急送醫

即／國道5車連環撞2死4傷　2車翻覆人被甩出

轎車國道逆向狂飆20公里　不甩警攔截加速逃

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

男稱「自幼遭家暴」每月爽領50萬　豈料貴婦太跋扈「母子情」崩壞

19歲霸凌男向鳳山父女道歉了！轉身被「20人私刑斷手」

開車停機械停車場　轟一聲連人帶車墜下B2

霸凌男遭私刑斷手　警揭多處疑點

鄧佳華揉胸撞臀G奶網紅　判拘40日確定

貼心乾兒聖誕節竟帶妹回家　醫美貴婦吃醋飆罵慘失3千萬

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

女「曾遭前夫傷害」友當街持刀報仇

更多熱門

相關新聞

3.2億勞動基金炒股　3投信虧2500萬

3.2億勞動基金炒股　3投信虧2500萬

台北地檢署8日起訴勞動基金炒股案，發現寶佳資產執行長唐楚烈等人，為了投資績效，違法炒作遠百股票，不法獲利高達4.5億元，全靠勞動部勞金局官員游迺文動用關係，要求復華、統一、群益等基金代操業者配合拉抬遠百，勞動基金因此虧損約2500萬元，寶佳為此付出的成本，僅僅是1場6萬元的奢華晚宴。

即／勞動基金炒股起訴　圖利寶佳4.5億元

即／勞動基金炒股起訴　圖利寶佳4.5億元

羅東警同一天離婚離職...騙2民眾77萬被抓包

羅東警同一天離婚離職...騙2民眾77萬被抓包

前立委高志鵬涉貪50萬！下午4點假釋出獄

前立委高志鵬涉貪50萬！下午4點假釋出獄

高志鵬涉貪服刑756天獲假釋　最快下周一回家過年

高志鵬涉貪服刑756天獲假釋　最快下周一回家過年

關鍵字：

勞動基金游迺文邱裕元炒股貪污寶佳資產唐楚烈復華投信邱明強小龍會蔡其昌

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

三高嬤靠「168斷食」狂鏟10KG！營養師孫：都不用吃藥了

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面